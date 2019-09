Tanskan liigan "suomalaisjoukkueen" valmentajalle potkut

ESBJERG

Tanskan jalkapalloliigan "suomalaisjoukkue" Esbjerg irtisanoi maanantaina hollantilaisen päävalmentajansa John Lammersin kehnon alkukauden jälkeen. Joni Kaukon, Markus Halstin, Pyry Soirin ja 18-vuotiaan Noah Nurmen joukkue etenee nyt ainakin väliaikaisesti kakkosluotsi Claus Nörgårdin komennossa.

– Yhteistyö John Lammersin kanssa päättyy johtuen tulosten puuttumisesta. Apuvalmentaja Claus Nörgård ottaa valmennuksen hoitoonsa ennen kuin korvaaja löydetään, seura tiedotti.

Seuraa kaksi vuotta päävalmentaneen Lammersin taipaleen päätti sunnuntainen 0–3-kotitappio Randersille. Esbjerg on voittanut yhdeksästä pelistään vain yhden ja maaliero joukkueella on tyly 4–15. Neljäntoista joukkueen sarjassa sillä on takana vain Silkeborg.