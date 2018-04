Tallipäällikkö Mäkinen uskoo Toyotan voittoputkeen: "Meillä on siihen edellytykset"

VILLA CARLOS PAZ

Ott Tänakin voitto Argentiinan MM-rallissa toi kaivattua onnistumista Tommi Mäkisen johtamalle Toyota-tallille. Voitto oli tallille ensimmäinen sitten viime vuoden Suomen MM-rallin, ja Mäkinen uskoo, että lisää tulee.

– Meillä on kaikki edellytykset voittamisen jatkumiseen – kuljettajan ja auton yhteistoimintaa korkealla itseluottamuksella, Mäkinen miettii MM-sarjan sivustolla.

– Tämä voitto on hyvin tärkeä tallille. Meillä on ollut kovia, työntäyteisiä vuosia, ja talli on valmis vielä kovempaan työhön jatkaakseen eteenpäin.

Tänak nousi voitolla 28 pisteen päähän MM-kärki Sebastien Ogierista, kun kauden 13 kisasta on takana viisi. Nelinkertainen maailmanmestari Mäkinen näkee, että virolaiskuljettajalla on mestaruussaumoja. Jos vain onni hymyilee.

– Muutamissa ralleissa emme ole olleet kovinkaan onnekkaita. Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu, mutta kaikki mahdollisuudet ovat olemassa.

STT

