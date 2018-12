Tällä kokoonpanolla Sport rynnistää JYP-otteluun: pieniä muutoksia hyökkäysketjuissa

Seinäjoen T76-finaaliraveissa jaossa isot rahat

Seinäjoen T76-finaaliraveissa on suurta rahaa jaossa niin kaviouralla hevosille kuin myös pelaajille, sillä valtakunnallisessa ravivedossa on oikein veikanneille lisätty 60 000 euron jackpotraha ja voittajapelissä on myös raviveikkauslähdöissä jaossa ylimääräinen 2 000 euron lisä. Lue lisää