Superpesiksen jumbona rämpivä Ankkurit vaihtaa pelinjohtajansa – teki saman tempun myös vuosi sitten

Miesten superpesiksen peränpitäjäksi juuttunut Alajärven Ankkurit vaihtaa pelinjohtajansa.

Ankkurit kertoo ratkaisustaan verkkosivuillaan . Ankkurit kertoo myös, että uusi pelinjohto julkistetaan vielä keskiviikon aikana.

Lyhyen tiedotteen mukaan ratkaisu on tapahtunut hyvässä yhteisymmärryksessä tähän saakka peliä johtaneiden Jari Mäkelän ja Jouni Oja-Lipastin kanssa. Ankkurit kertoo tiedotteessa, että pelinjohto päätyi antamaan tilaa seuraajille.

Ankkurit on miesten superpesiksessä tällä hetkellä sarjataulukossa viimeisenä. Se on pelannut 11 ottelua, joista on koonnut vain kuusi pistettä. Superpesiksen runkosarjassa on vielä 19 ottelukierrosta jäljellä.

Ankkurit pelaa seuraavan ottelunsa lauantaina 15. kesäkuuta. Tuolloin Alajärven Kitrolle saapuu Ankkureiden vieraaksi Sotkamon Jymy.

Ankkurit päätyi pelinjohdon vaihtamiseen myös viime kaudella – vieläpä muutamaa päivää vaille samana ajankohtana. Vuosi sitten Risto Ojanperä tuli ykköspelinjohtajan paikalle Ismo Ankkurin tilalle. Ankkurit säilytti sarjapaikkansa dramaattisessa superpesiskarsinnassa tamperelaista Manse PP:tä vastaan.

Ankkurit on kolmas eteläpohjalainen superpesisjoukkue, joka vaihtaa pelinjohtonsa jo kuluvan kauden puoliväliä.

Toukokuun lopussa vaihtajiksi ehättivät seinäjokelainen JymyJussit ja naisten superpesiksessä pelaava Lappajärven Veikot.

LaVe:n ykköspelinjohtajaksi Jarkko Kujanpään tilalle nousi kakkospelinjohtaja Ville Laitila. JymyJusseissa joukkueen fysiikkavalmentaja Jussi Parvi korvasi Mikko Vainionpään ykköspelinjohtajana.