Supernainen lähtee jälleen uuteen rääkkiin – vaan kestääkö kroppa?

KONTIOLAHTI

Kaisa Mäkäräinen aloittaa reilun parin viikon päästä 14. kautensa ampumahiihdon maailmancupissa. Sitä ennen on jo pieni "13-vuotistaiteilijajuhla": 22-vuotias Mäkäräinen oli 26. marraskuuta 2005 Östersundissa 94:s uransa ensimmäisessä ampumahiihdon maailmancupin kilpailussa.

– Aika katastrofaalisesti alkoi, Mäkäräinen nauraa.

Tuon jälkeen on cup-kisoja tullut joukkuekilpailut mukaan lukien 376 lisää. Ja katastrofit ovat olleet harvassa lajinsa supernaisella, joka viime kevättalvella juhli riemulla uransa kolmatta maailmancupin kokonaisvoittoa.

– Olen saanut paljon enemmän menestystä kuin mitä silloin nuorena uskalsi edes toivoa, Mäkäräinen huokaa.

Lisää haetaan tosiaan jo joulukuun alkupäivinä, kun maailmancup 2018–19 alkaa Slovenian Pokljukassa. Tulosodotteista Mäkäräinen ei juuri stressaa, tärkeintä on saada varmuutta. Paitsi siihen ikiaikaiseen probleemaan eli ammuntaan, niin myös omaan kroppaan.

– Minulla on ollut vähän terveyshaasteita pitkin harjoituskautta, en ole päässyt tehoharjoituksia tekemään niin paljon kuin aiemmin. Eli vähemmän kovista sykkeistä ampumisia nyt, Mäkäräinen kertoo.

Ovatko terveyshaasteet niin haastavia, että tuleva kausi olisi uhattuna?

– Toivottavasti ei. Ne ovat liittyneet juuri näihin tehoharjoituksiin. Peruskestävyyttä olen pystynyt hyvin tekemään.

Lauantaina ja sunnuntaina kotimaisemissa Kontiolahdella kisattava, kovien venäläiskilpailijoiden täydentämä gp-kisaviikonloppu on siinä mielessä erittäin sopiva tähän saumaan.

– Mielenkiintoista nähdä, kun nyt tulee kaksi kisaa peräkkäisinä päivinä. Ja Pokljukassakin sitten kahdeksaan päivään neljä kisaa, kestääkö kroppa. Kun aika harvakseltaan on noita tehoja ollut, niin sitten kun ryhdytään yhtäkkiä kiskomaan kisoja peräkkäisinä päivinä, niin mitä kroppa siitä sanoo.

Kroppa on kovilla Pokljukassa tiiviin tahdin ohella myös siksi, että ollaan korkealla. Heti alkuun.

– Se on nyt ensimmäistä kertaa kauden alussa. Se on 1 500 metrissä, ja yleensä sinne on menty Hochfilzenistä, joka on tuhannessa metrissä. Siinä on saanut jo pienesti tottua korkeuteen, Mäkäräinen miettii.

– Nyt on jännä nähdä, tökkääkö näin alussa. Yleensä siellä ei ole tökännyt minulla, mutta silloin sinne on tosiaan aina menty jostain muualta, Pokljukassa urallaan kolme voittoa ottanut Mäkäräinen pohtii vielä.

Penkalla stressittä ja ihan jees - ja kohti sataa prosenttia

Tuo ikuisuusongelma eli ampuminen on tietysti jälleen yksi pääroolin viejistä kisaruljanssissa. Tilanne, terveyshankaluuksista huolimatta, on kuitenkin tällä hetkellä Mäkäräisen mukaan ”ihan jees”.

– En ole enää pitkään aikaan osannut stressata ammunnasta, hän toteaa tiukasti ja hymyssä suin.

– Mutta toivotaan, että nollakisoja tulee nyt enemmän. Sadan prosentin ammuntaa enemmän, ettei vaan kerran talvessa. Se lämmittäisi kovasti mieltä.

Ja jos ja kun kaikki esteet on raivattu tieltä, maaliskuussa koittaa sitten kauden huipentuma: MM-kisat Östersundissa. Niin, siinä samassa missä 22-vuotias Kaisa aloitteli maailmancupia silloin aikoinaan.

– Kausi on taas vähän erilainen, kun arvokisat ovat vasta maaliskuussa. Pitänyt rakentaa sitä perustaa yhä edelleen, ja vielä ensi viikollakin tehdään vähän vielä määrää. Ei ryhdytä herkistelemään liian aikaisin, maaliskuulle asti on pitkä talvi, Mäkäräinen päättää.

STT