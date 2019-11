Ensi kesä on turnauskesä – Suomi on vuosikymmenten odotuksen jälkeen miesten jalkapallon arvoturnauksessa

HELSINKI

– Olo on nyt ihan freesi. Ja äärimmäisen onnellinen.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva tuli suihkunraikkaana median eteen, perjantai-illan toisessa pukukerrastossaan. Ensimmäinen puku oli päällä suihkussa Töölön jalkapallostadionilla, ja suihkuun luotsinsa veivät joukkueen pelaajat, Kanervan mukaan "kaikki".

– On tämä iso juttu. Päästiin tekemään historiaa, Kanerva soperteli onnellisena.

Vajaa tunti aiemmin Suomi oli saanut vihdoin loppuun sen ikuiselta tuntuneen matkansa kohti miesten arvoturnausta, kun EM-karsintojen viimeistä edellisessä pelissä oli kukistunut Liechtenstein 3–0 Teemu Pukin kahdella ja Jasse Tuomisen yhdellä maalilla. Suomi pelaa arvoturnauksessa kautta aikain ensimmäisen kerran, kun Euroopassa otellaan ensi kesänä maanosan mestaruudesta.

Unelma täyttyi 30 102 päivää eli päälle 82 vuotta sen jälkeen, kun Suomen maajoukkue pelasi kesällä 1937 kaikkien aikojen ensimmäisen karsintapelinsä.

– Kypsä suoritus joukkueelta. Paineita oli, mutta ne kestettiin, Kanerva kuvaili kaiken kruunannutta vakuuttavaa voittoa Liechtensteinistä.

– Olen joukkueesta äärimmäisen ylpeä, ja kiitos kuuluu myös kaikille taustahenkilöille ja muille, jotka ovat edesauttaneet tätä matkaamme kohti sukupolvien unelman toteutumista. Ja hienoa oli, että saimme tehdä tämän kotiyleisön edessä.

Erityiskiitoksen sai Palloliiton edesmennyt puheenjohtaja Pertti Alaja.

– Hän on isossa roolissa siinä, että istun nyt tässä. Hän oli minua rekrytoimassa tähän pestiin, ja sääli, ettei hän päässyt tätä historiallista hetkeä todistamaan, Kanerva huokaisi.

Kiitosta saivat kaikki muut paitsi Markku Kanerva. Mies, jota jo kansallissankariksikin voisi alkaa kutsumaan.

– Pelaajat tekevät sen ydintyön. Onhan se imartelevaa kuulla, kun kannattajat laulavat nimeä, mutta pelaajat tekevät sen työn tuolla kentällä. Minä ja muu staffi tuetaan heitä ennen kaikkea valmistautumisessa, mutta kunnia kuuluu ennen kaikkea pelaajille.

Seitsemän kuukautta aikaa

Huuhkajien lento on ollut huimaa jo reilun vuoden, ja nyt katseet alkavat jo kohdistua ensi kesään. Yksi pysähdys on 30. marraskuuta tehtävä arvonta EM-lohkoista.

– Katsotaan mitä arvonnassa tulee, en ole ajatellut niin pitkälle. Nyt meillä on uudet haasteet edessä, mutta en halua niitäkään vielä ajatella. Meillä on vielä yksi karsintamatsi (maanantaina Kreikassa) edessä, ja sitten on seitsemän kuukautta aikaa miettiä EM-kisoja, Kanerva totesi.

Miettimistä on juhlan hieman laannuttua tietenkin monessakin mielessä, mutta yksi mietinnän kohde majailee itänaapurissa. Maajoukkueen ex-huippu, kohupelikieltonsa jälkeen joukkueesta sivussa ollut Roman Eremenko tuotiin Kanervan mieleen, venäläismedian kysymyksellä.

– Ööö..., katsotaan sitten myöhemmin. Haluan kiittää nyt näitä pelaajia, jotka ovat tämän saavutuksen tehneet. Meillä on pelaajia, jotka lopettivat maajoukkueuransa, mutta silti pystyimme saavuttamaan tämän, Kanerva muotoili.

– Jos EM-turnaukseen valmistelemista tarkoitetaan, ehkä minun on puhuttava hänen (Eremenko) kanssaan myöhemmin. Totta kai minulle on tärkeää saada EM-kisoihin paras joukkue, ja minun on päätettävä, millaisia pelaajia joukkueeseen tarvitsen.

Kärsivällisyys toi palkinnon

Suomi tarvitsi voittoa Liechensteinin kaltaisesta jalkapallokääpiöstä, jotta yli 80 vuotta kestänyt ensimmäisen kisalipun metsästys saisi lopun jo ennen karsintalohkon myöhäispeliä Bosnia–Italia. Menneisyyden kirouksista vapauttavaa voittoa haettiinkin alusta alkaen, eikä Liechtenstein juuri saanut palloa edes keskiviivan yli Suomen kenttäpuoliskolle. Mutta puolustuksesta pikkuisen jalkapallomaan pelaajilla on kokemusta, ja Huuhkajien vyörytys liukkaalla kentällä kokikin kitkaa punapaitaiseen massaan puskiessaan.

Kuudennella minuutilla pallo kuitenkin oli Liechtenstein-vahti Benjamin Büchelin takana. Pyry Soirin osuma oli kuitenkin vain harjoitusta tulevaan, sillä linjamiehen lippu oli paitsion merkiksi ylhäällä.

Seuraava vartti oli jälleen pyöritystä ja painetta, ja värkkäilyn tyrehtymistä puolustuksen ahtaudessa. Mutta 21. minuutilla se sitten vihdoin tuli: Pukki jäi rangaistusalueella puolustajaan, mutta pallo jatkoi matkaansa ja sen poimi Tuominen. Avopaikasta tuli maajoukkueuran ensimmäinen maali, eikä olisi makeampaan paikkaan voinut tullakaan.

Toisen puoliajan alussa Tuominen puski tolppaan Huuhkajien näyttäessä, että mitään ei unelman eteen jätetä sattuman varaan. Sinnikkään, mutta auttamattomasti ylijyrätyn Liechtensteinin pienimmätkin toiveet yllätyksestä jauhautuivat sitten 63. minuutilla, kun Livio Meier kaatoi Soirin rangaistusalueella. Pukki kävi laittamassa rangaistuspotkun varmasti sisään.

Kapteeni, suosiot ja halaukset

Kolmaskin maali tuli vielä, mutta sitä ennen yleisö palkitsi kapteeni Tim Sparvin raikuvasti Sparvin tullessa vaihtoon. Kipparin taputukset ympäri katsomoiden ja halaukset Suomen vaihtopenkillä kertoivat, kuinka tunteikas riemuilta oli pitkään palkintoa maajoukkueen mukana jahdanneelle Sparville.

Suomen kolmannen teki sitten 75. minuutilla, totta kai, Pukki. Vapaasti Büchelin eteen päässyt Pukki näki ensin vetonsa pysähtyvän liechtensteinilaispuolustajaan maaliviivalla, mutta kimmokkeen maalitykki laittoi tylyn varmasti verkkoon pienestä kulmasta.

Loppuvihellyksen soidessa koettiin sitten se, mitä osattiin varmasti odottaa ja mistä kuuluttaja juuri oli varoittanut. Ehdottomasti kiellettynä. Valtava yleisöryntäys kentälle, ryntäys, jota ei mikään voima pysäyttänyt. Kuten ei Suomenkaan marssia, unelmansa toteuttamiseen.