Suomi sai lisäpaikan! Vaasan Hiihtoklubin Samu Torsti olympiajoukkueeseen

Kansainvälinen Hiihtoliitto FIS on myöntänyt Suomelle yhden lisäpaikan PyeongChangin talviolympialaisten alppihiihtoon. Tämän seurauksena Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on nimennyt Vaasan Hiihtoklubia edustavan Samu Torstin Suomen joukkueeseen.

– Lisäpaikan saaminen on erinomainen asia Suomen joukkueelle ja suomalaiselle alppihiihdolle, jolla on vahva historia 2000-luvun arvokisoissa. Torsti täyttää valintakriteerit tämän ja viime kauden näyttöjensä perusteella ja on hienoa saada hänet joukkueeseen, sanoo Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski.

Torsti on 98:s Suomen joukkueeseen nimetty urheilija ja hän kilpailee PyeongChangissa suurpujottelussa.