Suomi kohtaa jääkiekon MM-puolivälierässä Ruotsin – Venäjä jatkaa turnauksessa ainoana tappiotta

Pesisstudio: Maila-Jussien jokeri-iskijä myöntää: Lukkarit ovat päässeet viemään minua vähän turhan paljon – Katso video

Seinäjoen Maila-Jussien kausi naisten Superpesiksessä on alkanut hieman nihkeästi. Avausvoitto on kolmen kierroksen jälkeen vielä saavuttamatta. Tappiot ovat tulleet Porin Pesäkarhuille, Lapuan Virkiälle ja Lappeenrannan Pesä Yseille. Koossa on yksi sarjapiste. Lue lisää