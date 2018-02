Suomi nappasi naisten jääkiekon olympiapronssin – venäläisten OAR-joukkue kaatui 3–2

PYEONGCHANG

Suomi voitti venäläisten OAR-joukkueen Pyeongchangin olympialaisten naisten jääkiekon pronssipelissä maalein 3–2. Suomen maalit tekivät Petra Nieminen, Susanna Tapani ja Linda Välimäki.

– Ei voi kuvata sanoin mikä tunnelma nyt on, Ronja Savolainen sanoi Yleisradion tv-haastattelussa.

Suomi voitti pronssin myös Vancouverissa 2010, mutta neljä vuotta sitten Sotshissa Suomi jäi viidenneksi.

– Kyllä luulen että osaamme tällä porukalla juhlia. Olen henkilökohtaisesti odottanut kahdeksan vuotta, että pääsen pelaamaan näistä mitaleista, kapteeni Jenni Hiirikoski sanoi.

– Tosi hieno työ ollaan tehty näiden likkojen kanssa, Minnamari Tuominen sanoi.

Ljudmila Beljakova kavensi ylivoimalla Suomen johdon 2–3:een, kun kolmatta erää oli pelattu runsaat kuusi minuuttia. Beljakova pääsi läpi Maria Batalovan pitkästä syötöstä ja ohitti Noora Rädyn rystypuolelta.

Petra Nieminen vei Suomen johtoon vain runsaan kahden minuutin pelin jälkeen. Suomi meni 2–0-johtoon vain kymmenen sekunnin kuluttua toisen erän alusta. Susanna Tapani nosti kiekon maaliin Michelle Karvisen syötöstä.

Olga Sosina kavensi 2–1:een kaksi ja puoli minuuttia myöhemmin, ja kavennuksen jälkeen Minnamari Tuominen ja Ronja Savolainen ottivat jäähyt. Suomi selvisi lähes 40 sekuntia kestäneestä kahden naisen alivoimasta ilman takaiskua, eikä OAR saanut tasoitusta yhden pelaajan ylivoimallakaan.

Linda Välimäki pujotti Suomen 3–1-johtoon ajassa 32.18. Suomi sai vielä erän lopussa ylivoiman, kun Ljudmila Beljakova ajoi päin Suomen maalivahtia Noora Rätyä, mutta ei saanut maalia aikaan.

Kapteeni Hiirikoski ylisti joukkuehenkeä

Naisten jääkiekkojoukkueen kapteeni Jenni Hiirikoski kuului kahdeksan muun suomalaispelaajan kanssa joukkoon, jotka olivat ennenkin kokeneet olympiaturnauksen mitalijuhlat. Hän oli voittamassa 2010 Vancouverissa pronssia, kuten myös kahdeksan vuotta myöhemmin Pyeongchangissa.

Olympia-Sotshissa 2014 Ruotsi pyyhkäisi puolivälierävoitollaan Suomen mitalipelien ulkopuolelle.

– Kahdeksan vuotta on jahdattu mahdollisuutta ensinnäkin päästä pelaamaan olympiamitalista, ja sitten hoidettiin se kotiin, Hiirikoski huokaili pian voitetun Venäjä-pronssipelin jälkeen.

Häntä on aika ajoin hehkutettu maailman parhaaksi naispuolustajaksi. Pyeongchangissa kadehdittavan vaivattomasti luisteleva pakki ei noussut niin näkyvään rooliin kuin joskus aiemmin.

Hiirikoski antoi ison kiitoksen joukkuehengelle.

– Tämä on ollut huikea porukka. On osattu nauttia joka hetkestä niin täällä kuin koko vuoden aikana, kun on tehty yhdessä hommia. Mitalissa lämmittää kaikista eniten se, että meillä oli niin tiivis joukkue, etten ole monesti saanut olla mukana.

Selvä välierätappio Yhdysvalloille opetti realismia.

– Välierän 5–0 ei jättänyt paljon seliteltävää. Jenkit olivat siinä pelissä parempia, se täytyy tunnustaa.

"Pelataan railakkaasti, juhlitaan railakkaasti"

Hyökkääjä Venla Hovi antoi voitetun pronssiottelun jälkeen Suomen naisjääkiekkojoukkueessa kasvot liikutukselle. 30-vuotias Hovi on kokenut maajoukkueessa paljon.

Keskiviikko Etelä-Korean Pyeongchangissa jäi lähtemättömästi hänen mieleensä. Vaikka palkintokokoelmissa on olympiapronssi Vancouverista jo vuodelta 2010 ja lukuisia MM-mitaleja, voitetun pronssipelin arvo säilyy.

– Tällä on hirveä arvo joka ikiselle päivälle, mitä olen viimeisen vuoden aikana elänyt, Hovi sanoi ja oli hilkulla puhjeta kyyneliin.

Raskaan työn jälkeen on juhlan paikka.

– Pelataan railakkaasti ja juhlitaan railakkaasti, ollaan yhdessä ja pidetään hauskaa. Ihanaa kun ei tarvitse suunnitella mitään, neljän vuoden olympiaprojektin voittoon päättänyt Hovi tunnelmoi.

STT