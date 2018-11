Suomen salibandynaiset kaatoivat maalijuhlassa Sveitsin

Legendaarinen nimi palaa F1:een – Pietro Fittipaldista Haas-tallin testikuljettaja

Formula ykkösissä kisaava Haas-talli ilmoitti perjantaina, että Pietro Fittipaldi on tallin virallinen testikuljettaja ensi kaudella. Fittipaldi, 22, on sukunsa neljäs F1-ajaja, ja hänen isoisänsä Emerson Fittipaldi on F1:n kaksinkertainen maailmanmestari Emerson Fittipaldi. Lue lisää