Suomen Cup jatkuu Vöyrillä – Andrea Julin tekee paluuta vaikean alkukauden jälkeen

Maastohiihdon Suomen Cup -kauden neljäs viikonvaihde käynnistyy lauantaina Vöyrillä viesteillä ja jatkuu sunnuntaina perinteisen yhteislähdöillä.

Kotiladuillaan pääsee kilpailemaan IF Minkenin Andrea Julin, jonka kausi käynnistyi vasta tammikuun alussa. Hänen hyvä harjoituskautensa katkesi lokakuussa selän tuntemuksiin, josta lopulta paljastui kaksi välilevynpullistumaa.

Julin odottaa kovasti Vöyrin kisoja.

– Kivoja kisoja tulee, kun on kotiyleisö ja tuttu rata. Meinaan hiihtää myös sunnuntaina. Tykkään Vöyrillä radassa erityisesti siitä, että on selkeästi ylämäkiä ja selkeästi tasaista. Tasaista on aika paljon, ja siinä on pakko jaksaa, Julin tiivistää.

Suotuisten talviolosuhteiden ansioista latupohjat ovat mainiossa kunnossa ja valmiina ottamaan vastaan noin 150 kilpahiihtäjää. Kilpailujen ohjelmassa on lauantaina viestit ja sunnuntaina naisten 20 kilometrin ja miesten 30 kilometrin yhteislähdöt, molempina päivinä perinteisellä hiihtotavalla.

Järjestävät seurat Vörå IF, IF Femman ja Oravais IF ovat innokkaina tehneet töitä taatakseen onnistuneet kilpailut hiihtäjille, yleisölle ja medialle.

– Paikallisväestön ja järjestävien seurojen odotukset ovat suuret ja lähes 150 vapaaehtoista on ilmoittautunut toimitsijatehtäviin. Tavoitteena on jälleen kerran järjestää huippuluokkainen ja tunnelmallinen hiihtokilpailu, kertoo kilpailunjohtaja Mårten Lövdahl.

Vöyrin kilpailujen aikataulut löytyvät täältä.