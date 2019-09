Suomalaiset pettyivät kartingin MM-kotikisoissa – ennakkosuosikki Valtanen tippui paalulta ulos mitaleilta

Onko hyvävireisillä Huuhkajilla yllätyssaumaa? Italia hakee Tampereelta jo ottelupalloa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue eli tuttavallisemmin Huuhkajat on lentänyt EM-karsintaansa kauniilla liidolla, voitosta voittoon. Nyt edessä on kuitenkin karsintalohkon kovin este, kun Tampereen Ratinan stadionille saapuu jo ikiaikainen jalkapallomahti Italia. Ainoa, joka Suomen on meneillään olevassa karsinnassa voittanut. Lue lisää