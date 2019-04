Sundille ja Kivirannalle kutsu Leijonien MM-leiritykseen

Vaasan Sportin Tony Sund ja Joel Kiviranta esiintyvät ensi viikolla ensimmäisen kerran Suomen jääkiekkomaajoukkueessa. Päävalmentaja Jukka Jalonen valitsi kaksikon ensimmäiseen MM-leiriryhmäänsä, joka ottelee kaksi kertaa Tanskaa vastaan.

Puolustaja Sund, 23, on IFK Lepplaxin kasvatti, joka siirtyi Sportin A-junioreihin kaudeksi 2015–16. Seuraavalla kaudella hän debytoi jo liigassa ja oli kahdella viime kaudella Sport-puolustuksen runkopelaajia. Päättyneellä kaudella Sund iski 60 ottelussa tehopisteet 8+27.

Eri uutislähteiden mukaan Sund siirtyy ensi kaudeksi Turun Palloseuraan.

Kiviranta, 23, on pelannut Sportissa seuran nykyisen liigataipaleen alusta saakka. Hän on kerännyt 261 ottelussa tehopisteet 60+54 ja on Sportin kaikkien aikojen liigatilastoissa ykkösenä sekä maaleissa että pisteissä.

Kivirannalla on sopimus Vaasaan myös tulevaksi kaudeksi.

Suomen miesten jääkiekkojoukkueen ensimmäinen MM-leiriryhmä maaotteluihin Tanskaa vastaan Aalborgissa 11. 4. ja Vojensissa 13. 4.:

Maalivahdit: Eetu Laurikainen JYP Jussi Olkinuora Pelicans.

Puolustajat: Oliwer Kaski Pelicans, Miika Koivisto Dinamo Moskova, Otto Leskinen KalPa, Jarkko Parikka Ilves, Tarmo Reunanen Lukko, Tony Sund Sport, Juuso Vainio JYP.

Hyökkääjät: Marko Anttila Jokerit, Hannes Björninen Pelicans, Anrei Hakulinen KooKoo, Arttu Ilomäki Lukko, Kaapo Kakko TPS, Joel Kiviranta Sport, Eetu Luostarinen KalPa, Sakari Manninen Jokerit, Aleksi Mustonen Pelicans, Joonas Nättinen Neftehimik Nizhnekamsk, Arttu Ruotsalainen Ilves, Jere Sallinen Örebro HK, Veli-Matti Savinainen Kunlun Red Star, Eemeli Suomi Ilves.