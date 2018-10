Sportin tehoketju rikkoutuu ensimmäisen kerran kuluvalla kaudella: Kallela sivussa, Arrak tilalle

Vaasan Sportin ykköshyökkäysketju muuttuu ensimmäisen kerran kuluvalla jääkiekon liigakaudella torstai-iltana Lahdessa, kun Sport luistelee Pelicansin vieraaksi.

Sport on lähtenyt jokaiseen kuluvan kauden otteluun ykkösketjulla, jossa Brody Sutterin laitahyökkääjinä ovat Toni Kallela ja Joel Kiviranta. Kolmikko on tehnyt hyvää jälkeä, sillä Sportin tehotilaston kärjessä on Kiviranta (4 + 2), kakkosena Sutter (3 + 3) ja kolmantena Kallela (0 + 6).

Tänään Kallela on sivussa, ja Kallelan paikan ottaa 19-vuotias Robert Arrak.

Arrak on pelannut tähän mennessä kolmessa liigaottelussa, viimeksi 22. syyskuuta, kun Sport ja TPS kohtasivat Vaasassa. Sportin A-nuorissa Arrak on ehtinyt kuluvalla kaudella pelata neljässä ottelussa tehoin 1 + 1.

Puolustuksesta ovat edelleen vammojen vuoksi sivussa Niklas Nevalainen ja kokenut Jyri Niemi.

Seitsemäntenä puolustajana otteluun lähtee 18-vuotias Tobias Åkerman, jolla on tilillään yksi liigaottelu viime tammikuulta.

Sportin maalilla aloittaa Lahdessa Sami Aittokallio.

Pelicans-Sport klo 18.30 Lahdessa:

Pelicans:

Hyökkäysketjut:

1. Severi Lahtinen-Miska Siikonen-Jesse Mankinen.

2. Jesse Saarinen-Aleksi Mustonen-Hynek Zohorna.

3. Antti Tyrväinen-Hannes Björninen-Mikko Laine.

4. Taavi Vartiainen-Artturi Toivola-Jesse Ylönen.

Puolustajaparit: Casimir Jurgens-Mikko Kousa, Miihkali Teppo-Henrik Nilsson, Jarkko Pynnönen-Oliwer Kaski.

Manuel Ganahl, 13:s hyökkääjä.

Maalivahdit: Jakub Skarek (aloittaa), Juho Olkinuora.

Sport:

Hyökkäysketjut:

1. Robert Arrak-Brody Sutter-Joel Kiviranta.

2. William Rapuzzi-Tommi Tikka-Aleksi Ainali.

3. Jesse Paukku-Antti Kalapudas-Olavi Vauhkonen.

4. Tomi Körkkö-Valentin Claireaux-Gustav Willman Borvik.

Puolustajaparit: Oskari Manninen-Victor Westermarck, Tony Sund-Valtteri Viljanen, Mikko Vainonen-Ville Saukko.

Tobias Åkerman, 7:s puolustaja.

Maalivahdit: Sami Aittokallio (aloittaa), Mika Järvinen.