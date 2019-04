Sportin liigaryhmä täydentyy yli 400 liigapelin hyökkääjällä

Vaasan Sportin liigajoukkueen tuorein tulokas on hyökkääjä Turo Asplund, jonka kanssa Sport on solminut kaksivuotisen sopimuksen.

181-senttinen ja 94-kiloinen Asplund, 33, on pelannut Liigassa 396 runkosarjaottelua ja 17 playoffs-ottelua ja edustanut liigaurallaan kasvattajaseuransa JYPin lisäksi Ilvestä, Lukkoa ja viimeisimpänä Jukureita.

Päättynyt kausi oli Asplundille uran tehokkain, kun 58 ottelussa syntyi pisteet 10+27=37.

– Turo on kokenut pelaaja, jolla on monen vuoden kokemus johtavasta roolista. Hän on erittäin käyttökelpoinen pelaaja sekä alivoimalla että ylivoimalla ja omaa loistavan aloitustaidon, joka on tärkeä elementti nykykiekossa ja samalla osa-alue, jossa meillä on riittänyt haasteita, Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä kommentoi seuran verkkosivuilla.

Jämsän arvion mukaan Asplundin persoona sopii Sportin tekemisen ja toiminnan tapaan.

– Myös Asplundin persoona sopii hyvin meidän juttuun, Jämsä luonnehtii.