Sport täydentää puolustustaan paluumuuttajalla ja Italiasta tulevalla kanadalaispelaajalla

Jääkiekon Liigassa pelaava Vaasan Sport täydentää puolustustaan paluumuuttajalla ja italialaisseurasta tulevalla kanadalaispelaajalla.

Joukkueeseen liittyvät uusina sopimuspelaajina 26-vuotias kanadalainen Paul Geiger ja 29-vuotias Kristian Tuohilampi. Molempien sopimukset kattavat kauden 2019–20 ja sisältävät lisäksi Sportin option kaudesta 2020–2021.

191-senttinen ja 97-kiloinen Geiger pelasi kuluneella kaudella italialaisen HC Bolzanon riveissä EBEL-liigassa, joka on Itävallan korkein sarjataso.

Geiger keräsi runkosarjassa 50 ottelussa tehopisteet 4+13=17, viidessä pudotusvaiheen ottelussa hänen tililleen kertyi puolestaan yksi syöttöpiste, ja kahdeksassa CHL-ottelussa Geiger summasi tehot 0+3=3.

Geiger on ammattilaisurallaan pelannut lisäksi 63 AHL- ja 60 ECHL-ottelua ja toiminut kahden kauden ajan kapteenina NCAA:ssa Clarksonin yliopistossa.

181-senttinen ja 84-kiloinen Tuohilampi on pelannut kaksi edellistä kautta Liigaa Porin Ässissä, mutta on tuttu Sportista joukkueen mestisvuosilta. Tuohilampi pelasi ensimmäisen kerran Sportissa jo kaudella 2010–11, jolloin Sport voitti mestiksen mestaruuden Antti Törmäsen valmennuksessa.

Tuohilampi on Ässien lisäksi edustanut Liigassa kasvattajaseuraansa Helsingin IFK:ta.

– Geiger on iso ja vahva pelaaja, jonka vahvuudet ovat maalin edessä sekä puolustus- ja alivoimapelaamisessa, kommentoi Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä seuran verkkosivuilla .

– Tuohilampi on puolestaan soturi, joka laittaa joukkueen aina etusijalle ja on valmis tekemään kaikkensa joukkueen eteen. Hän on meille ennalta tuttu pelaaja ja huippupersoona, joka sopii loistavasti joukkueeseen, Jämsä toteaa.