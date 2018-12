Sport-sentterille kävi kutsu Leijoniin Euro Hockey Tourille

Vaasan Sportin keskushyökkääjä Antti Kalapudas kuuluu pelaajiin, jotka Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen on valinnut seuraavaan Euro Hockey Tourin turnaukseen.

Toista kauttaan Vaasan Sportin liigajoukkueessa pelaava 22-vuotias Kalapudas on alkukaudella ollut vahvassa kunnossa. Hän on tehnyt 26 ottelussa tehopisteet 7 + 13=20, ja on tällä hetkellä Sportin tehopelaaja. Kalaputaan piste-ennätys syntyi viime kaudella, jolloin hän teki 58 ottelussa tehot 9+22=31.

Oulaisten Huiman kasvatti Kalapudas on alle 20-vuotiaiden maailmanmestari vuodelta 2016. Hän tekee A-maajoukkuedebyyttinsä Euro Hockey Touriin kuuluvassa Channel One Cupissa, joka pelataan 13.-16. joulukuuta Tampereella, Moskovassa ja Pietarissa.

Suomi kohtaa turnauksen avausottelussa Tšekin Hakametsässä torstaina 13. joulukuuta. Lauantaina 15. joulukuuta vastassa on Ruotsi, ja turnauksen päätösottelussa Leijonat haastavat Venäjän ulkoilmaottelussa Pietarin Saint Petersburg -stadionilla, jonka yleisökapasiteetti on 70 000 katsojaa.

Viimeksi Sport sai pelaajaedustusta Leijoniin kaksi vuotta sitten, kun puolustaja Ari Gröndahl valittiin samaiseen EHT-turnaukseen. Nykyisin Gröndahl luutii kuopiolaisen KalPan alakerrassa.

Leijonien koko kokoonpano löytyy mm. maajoukkueiden verkkosivustolta .