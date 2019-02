Sport kohtaa illalla JYP:n – kokoonpanossa kaksi täysin uutta pelaajaa

Vaasan Sport kohtaa jääkiekon Liigan ottelussa jyväskyläläisen JYP:n, ja on nimennyt maajoukkuekomennusten ja muiden poissaolojen supistamaan kokoonpanoonsa kaksi täysin uutta pelaajaa.

Mestiksestä Kokkolan Hermeksestä yhden ottelun ajaksi lainalle tullut Kärppien sopimuspelaaja Jesse Koskenkorva pelaa kolmoshyökkäysketjun sentterinä. Hänen laidoillaan viilettävät Jesse Paukku ja Olavi Vauhkonen.

Toinen tulokas kokoonpanossa on 19-vuotias virolainen maalivahti Conrad Mölder. Hän on Sportin A-nuorten SM-liigajoukkueen maalivahti, joka on tällä kaudella torjunut varsinaisessa nuorten liigassa 11 ottelussa prosentilla 92,28. Nuorten liigan karsintasarjassa hän pelasi 33 ottelua prosentilla 90,84.

Sportin maalilla aloittaa JYP-ottelussa Sami Aittokallio, Mölder aloittaa luukkuvahtina. Sportin liigaryhmän vakituisesta maalivahtikaksikosta Mika Järvinen on sairastunut.

Järvisen lisäksi sivussa ovat keskiviikkona Ilves-ottelussa rajun tällin saanut sentteri Aleksi Ainali sekä maajoukkueiden mukana ovat Antti Kalapudas, Valentin Claireaux sekä Santeri Haarala.

Puolustaja Colby Robakin kausi puolestaan on päättynyt pahan peukalovamman ja sen vaatiman leikkauksen vuoksi.

Sport-JYP klo 18.30 Vaasan jäähallissa, kokoonpanot:

Sport:

Hyökkäysketjut:

1. Roope Talaja-Tommi Tikka-William Rapuzzi.

2. Toni Kallela-Brody Sutter-Joel Kiviranta.

3. Jesse Paukku-Jesse Koskenkorva-Olavi Vauhkonen.

4. Tomi Körkkö-Erik Riska-Miro Lehtimäki.

Puolustajaparit: Tony Sund-Valtteri Viljanen, Jyri Niemi-Niklas Nevalainen, Oskari Manninen-Juho Tommila.

Victor Westermarck (7. puolustaja).

Maalivahdit: Sami Aittokallio (aloittaa), Conrad Mölder.

JYP:

Hyökkäysketjut:

1. Jani Tuppurainen-Jarkko Immonen-Robert Rooba.

2. Jerry Turkulainen-Eric Perrin-David Tomasek.

3. Samuli Ratinen-Juha-Pekka Hytönen-Ossi Louhivaara.

4. Janne Kolemainen-Miika Lahti-Markus Jokinen.

Puolustajaparit: Mikko Kalteva-Roni Allén, Ossi Ikonen-Juuso Vainio, Jake Newton-Nolan Yonkman.

Julius Nättinen (13. hyökkääjä).

Maalivahdit: Eetu Laurikainen (aloittaa), Joona Voutilainen.