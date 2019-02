Sport kohtaa illalla Ilveksen: kolme hyökkääjää sivussa maajoukkuekomennusten vuoksi

Pelintekijäsuuruus Tom Brady teki historiaa – New England Patriotsille kuudes Super Bowl -mestaruus

New England Patriots on voittanut Los Angeles Ramsin amerikkalaisen jalkapallon NFL:n loppuottelussa Super Bowlissa 13–3. Mestaruus on Patriotsille kuudes, mikä sivuaa Pittsburgh Steelersin ennätystä. Lue lisää