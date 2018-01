Sport-kannattajien nokkamies Kiekkotiistaissa: Runsas ja edullinen tv-tarjonta rapauttaa kannattajakulttuuria

Vaasan Sportin katsojakeskiarvo jääkiekon Liigan kotiotteluissa on pysynyt alle 3 000 katsojassa. Luku on tällä hetkellä 2 887, kun seuraavaksi huonoin keskiarvo on lappeenrantalaisella SaiPalla, 3 214.

– Se on huolestuttavaa, ja ihan yhtä huolestuttavaa on se, että tunnelma Vaasan jäähallissa on ollut aika vaisu. Sportin pelit ovat aina herättäneet paljon tunteita, mutta nyt tunneskaala on alkanut hiipua, huolehtii Toni Laaksonen , Vaasan Sportin Kannattajat ry:n puheenjohtaja, joka Kiekkotiistain tämänkertainen vieras.

Toinen osoitus vaasalaisten Sport-kiinnostuksen vähentymisestä on se, että kysyntää kannattajien yhteismatkoille vieraspeleihin ei tällä kaudella ole juuri ollut. Ero on suuri verrattuna Sportin huippuvuosiin mestiksessä ja jopa sen ensimmäiseen kauteen liigassa.

Laaksosen saaman palautteen perusteella syykin on selvä: edullinen ja runsas televisiotarjonta sekä perinteisessä televisiossa että netin suoratoistopalveluna.

– Vieraspelejä on mahdollista seurata paljon ottelumatkaa edullisemmin, Laaksonen sanoo ja lisää rohkeasti:

– Edullinen tv-tarjonta rapauttaa kannattajakulttuuria.

Kiekkotiistaissa Laaksonen kertoo lisää Sportin kannattamisesta ja kannattajayhdistyksen toiminnasta.