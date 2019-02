Sport-hyökkääjä Körkkö palaa kokoonpanoon illan Tappara-ottelussa

Vaasan Sport kohtaa keskiviikkoiltana jääkiekon Liigan ottelussa Tampereella Tapparan. Hyökkääjä Tomi Körkkö palaa kotkapaitojen kokoonpanoon oltuaan sivussa lähes kolme viikkoa.

Körkkö on viimeksi pelannut 8. helmikuuta, kun Sport kohtasi JYPin kotikaukalossaan. Nyt Körkkö asettuu tutulle paikalleen neloshyökkäysketjuun. Sentterinä ketjussa on entiseen tapaan kapteeni Erik Riska. Toisena laitahyökkääjänä on Miro Lehtimäki.

Poissaolijoiden joukkoon on liittynyt puolustaja Jyri Niemi, joka ei ole lainkaan kokoonpanossa.

Kokoonpanosta puuttuvat myös puolustaja Colby Robak ja hyökkääjä Brody Sutter, joiden kausi on vammojen tai vammojen vaatimien operaatioiden vuoksi jo päättynyt. Hyökkääjä Aleksi Ainali on niinikään edelleen sivussa loukkaannuttuaan pahasti 6. helmikuuta Ilves-kamppailussa Tampereella. Myös Ainalin kausi on suurella todennäköisyydellä ohi.

Puolustajista Ville Saukko puolestaan on poistunut Saksan toiseksi korkeimman sarjatason joukkueeseen Eispiraten Crimmitschauhun.

Sportin maalilla aloittaa Sami Aittokallio. Hän on nyt aloittavana maalivahtina kolmannessa peräkkäisessä ottelussaan.

Tappara:

Hyökkäysketjut:

1. Jan-Mikael Järvinen-Jarkko Malinen-Kristian Kuusela.

2. Tomas Zaborsky-Matti Järvinen-Niko Ojamäki.

3. Anton Levtchi-Otto Rauhala-Jere Karjalainen.

4. Joona Luoto-Juhani Jasu-Antti Erkinjuntti.

Puolustajaparit: Ben Blood-Valtteri Kemiläinen, Veli-Matti Vittasmäki-Teemu Suhonen, Toni Utunen-Tuukka Mäntylä.

Aleksi Elorinne (7:s puolustaja).

Maalivahdit: Niklas Bäckström (aloittaa), Christian Heljanko.

Sport:

Hyökkäysketjut:

1. Roope Talaja-Tommi Tikka-William Rapuzzi.

2. Toni Kallela-Valentin Claireaux-Joel Kiviranta.

3. Jesse Paukku-Antti Kalapudas-Olavi Vauhkonen.

4. Tomi Körkkö-Erik Riska-Miro Lehtimäki.

Puolustajaparit: Tony Sund-Valtteri Viljanen, Niklas Nevalainen-Victor Westermarck, Oskari Manninen-Juho Tommila.

Ryan Lannon (7:s puolustaja).

Maalivahdit: Sami Aittokallio (aloittaa), Mika Järvinen.