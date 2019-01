Sport-hyökkääjä Kiviranta jälleen pelikunnossa

Enää kolme suomalaista Tour de Skillä – Pärmäkoski toivoo Digginsiltä vetoapua

Maastohiihdon 13. Tour de Ski -kiertueella on käynyt viime vuosien mallin mukainen kato, kun osa hiihtäjistä on jättänyt leikin kesken. Myös suomalaisten kahdeksan hiihtäjän ryhmä on kutistunut kolmeksi naishiihtäjäksi, kun kiertueesta on jäljellä kolme etappia. Lue lisää