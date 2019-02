SM-hallista tukku mestaruuksia Pohjanmaalle

"Kyllä siinä on aika paljon kaadettavia" – Niskanen ja Hakola tarttuvat mitalisaumaan pariviestissä

Ristomatti Hakola on otettu, että "Savon karhu" Iivo Niskanen halusi hänet parikseen MM-kisojen pariviestiin. Niskasella on parikilpailusta mitalikokemusta kaksista arvokisoista, joissa pariviesti on viimeksi hiihdetty perinteisellä hiihtotavalla. Lue lisää