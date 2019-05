SJK pelaa lauantaina ainoan kotipelinsä puoleentoista kuukauteen – seuraava kotikamppailu vasta heinäkuussa

Yksi jalkapalloliigan kärkikuusikon keskinäisistä kahinoista käydään lauantaina Seinäjoella, kun Seinäjoen Jalkapallokerho kohtaa espoolaisen Hongan.

Turkulainen Inter otti perjantai-iltana liigan piikkipaikan kukistamalla Kuopion Palloseuran. Inter nousi 16 pisteeseen, Ilveksellä on 15 pistettä ja kolmantena sarjataulukossa on SJK, jolla on 13 pistettä. FC Honka on kuudentena, ja sillä on koossa 11 pistettä.

SJK voitti edellisessä kotipelissään liiganousija KPV:n, mutta Honka on kolmen ottelun voitottomassa putkessa.–

- Peli on molemmille joukkueille tärkeä, ja Honka tulee taatusti Seinäjoelle kolme pistettä mielessään. Meillä oli kaksi pettymyksen tuonutta tulosta. Ei varsinaisesti tuloksena sinänsä, vaan tapa millä ne tuli, aiheutti pettymyksen. Pidimme pari päivää vapaata edellisen ottelun jälkeen ja saimme vähän nollattua ajatuksia, sanoo SJK:n päävalmentaja Alexei Eremenko seuran verkkosivuilla .

SJK:n riveissä pelaa useita pelaajia, joille Hongan kohtaaminen on erityistä. Yksi heistä on puolustaja Dani Hatakka, jonka kasvattajaseura on juuri FC Honka.

– Rakas kasvattajaseura vastassa. Aina kiva pelata heitä vastaan ja aina vähän ekstratunnelatausta on mukana. Ehkä silloin ensimmäisissä kohtaamisissa oli vähän enemmän ja nyt on jo tottunut, kun on aika monta peliä heitä vastaan jo pelannut, sanoo Hatakka.

– Mielenkiintoinen peli on tulossa. Honkakin on pelannut aika paljon tasureita. Vähän samalla tavalla alkanut kuin meillä ja molemmille tässä on jaossa isot pisteet. Meillekin jäi vähän ikävä maku kahdesta edellisestä pelistä, kun ei voitettu. Tärkeä tietenkin, ettei häviä, mutta ei tasureilla pitkälle mennä, Hatakka jatkaa.

Honka-ottelu on SJK:n ainoa kotipeli koko toukokuun aikana ja samalla myös ainoa kotipeli puoleentoista kuukauteen. Syynä jälkimmäiseen on se, että IFK Mariehamn eteni torstaina Suomen cupin finaaliin kukistamalla välierässä Vaasan Palloseuran, ja SJK:n kesäkuulle merkitty kotipeli IFK Mariehamnia vastaan siirtyy pelattavaksi elokuussa.

SJK:n seuraava kotipeli on siten vasta heinäkuun alussa pelattava SJK–FC Inter.

Ottelu alkaa Seinäjoen jalkapallostadionilla lauantaina kello 16.