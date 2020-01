SJK:n taustaryhmät valmiina talven kilpailuihin

SEINÄJOKI

Seinäjoen Jalkapallokerhon edustuksen ja SJK Akatemian joukkueiden valmentajat ja taustaryhmät ovat valmiina ensi viikonlopun avausotteluihin. SJK aloittaa silloin jalkapallon Suomen Cupin karsinnat ja SJK Akatemian nimellä pelaava nuori ryhmä Ykkösen Cupin. Näiden lisäksi kahden viikon päästä alkaa myös A- ja B-nuorten SM-karsinnat.

– Tämä on ollut pitkä prosessi löytää seuraamme ne oikeat ihmiset, jotka sopivat toimintakulttuuriimme, ovat valmiita tekemään kaikkensa kehittääkseen seuraamme sekä tuomaan meille menestystä. Siksi olemmekin nyt erittäin iloisia, että valmistaudumme kauden 2020 ensimmäisiin kilpailullisiin otteluihin juuri tämän valmennusryhmän alaisuudessa, SJK:n urheilupuolen tekninen johtaja Richard Dorman kertoo tiedotteessa.

– Olemme vahvistaneet nyt uusia osa-alueita valmennuksessamme, joita ei ole ollut mukana aiemmin ja siten olemme mukana modernin jalkapallon kehityksessä. Nyt meillä on koossa valmennusryhmät, jotka haastavat toisiaan kehittymään ja joka pyrkii nostamaan päivittäisen tekemisen tasoa, Dorman jatkaa.

Talven aikana SJK ja SJK Akatemia ovat harjoitelleet yhdessä joulukuusta alkaen ja seuran päävalmentaja Jani Honkavaara on vastannut koko seuran valmennuksellisesta linjasta. A- ja B-nuoret ovat harjoitelleet omana ryhmänään ja suuri osa siitä ryhmästä kuuluu myös SJK:n jalkapallolukion pelaajiin, joilla on omia harjoituksiaan myös Kuortaneen Urheiluopistolla.

– Olemme harjoitelleet isolla ryhmällä, johon on kuulunut myös viime kauden akatemiassa pelanneita sekä A-junioreita. Olen ollut positiivisesti yllättynyt sekä pelaajien hyvästä tasosta että siitä, että meillä on paljon hyvän profiilin pelaajia SJK:ssa. Myös akatemia tarvitsee vahvistuksia, mutta meidän täytyy myös luottaa siihen, että moni pelaaja nostaa tasoaan, Honkavaara tähdentää.

– Halusin myös alusta lähtien saada itselleni selkeän kuvan siitä, mitä SJK:ssa tehdään, millaiset ihmiset tekevät ja miten valmennusprosessi toimii. Siitä ajatus harjoitusryhmien yhtenäistämisestä ja vielä paremmasta valmentajien yhteistyöstä lähti liikkeelle.

– Meillä on nyt kasassa monimuotoinen ja osaava valmennustiimi, joka on valmis tekemään töitä. Ryhmässä on jo paljon osaamista, mutta jokainen meistä tietää, että tämä on pitkä prosessi, ja jokainen treenipäivä pelaajille pitää tarjota parasta osaamistaan. Yksinkertainen tavoitteemme joulukuusta lähtien on ollut saattaa pelaajien arki sille tasolle, että olemme kilpailukykyisiä ensi kaudella sekä Veikkausliigassa että Ykkösessä.

– Olemme tiimimme kanssa vasta tarinan alussa, mutta jo nyt olemme mielestäni parempia – ja nimenomaan parempia yhdessä. Ilmapiirin pitää olla sellainen, että tiimin jäsenet uskaltavat tuoda mielipiteensä ja osaamisensa esille. Ja minun pitää myös luottaa heidän osaamiseensa ja antaa heidän tehdä työtään, Honkavaara painottaa vielä lopuksi.

SJK:n videoanalyytikkona on jo joulukuussa aloittanut virolainen Rain Nappir, joka on opettanut ja työskennellyt jalkapallon taktisen videoanalysoinnin parissa jo 13 vuotta Viron Palloliitossa. Nappir on toiminut myös Viron A-maajoukkueen videoanalyytikkona sekä viimeisen kolmen vuoden ajan, hän on ollut huippumodernin Aspire Academy -urheilukeskuksen palveluksessa Qatarissa. Nappirin osaamista on käyttänyt Aspire Academyn harjoituskeskuksessa vierailleet huippuseurat ja maajoukkueet. SJK:ssa Nappirin tehtävänä on tuottaa taktista videomateriaalia otteluista, harjoituksista ja vastustajista valmennuksen käyttöön. Samalla hän kehittää koko seuran teknistä analysointia, pelaajaskouttausta sekä vastustajien taktista analyysiä.

SJK:n valmennusryhmässä jatkaa suorituskyvyn osaston johtajana Mikko Kujala, fysioterapeuttina Tiitus Lehtinen, maalivahtivalmennuksesta vastaavana Luis Fernando sekä joukkueenjohtajana ja huoltajana koko seurahistorian mukana ollut Pekka Lehtinen. Joukkueen lääkäri on Ranno Kukk. Seuran kokkina toimii Anni Kantola ja kuljettajana Arto Havusela. SJK tekee yhteistyötä urheilutieteen ja urheilun psyykkisen valmennuksen osalta Kuortaneen Urheiluopiston kanssa, tästä yhteistyöstä vastaa suorituskyvyn johtaja Mikko Kujala.

SJK Akatemian pelaajakehityksen vastaavana jatkaa Brian Page, joka toimii myös vanhempien ikäluokkien talenttivalmentajana. Pagen vastuualueena on nuorten lupaavien pelaajien kehittäminen sekä pelaajien yksilökeskeisen valmennuksen antaminen. Page työskentelee päätoimisesti heidän kanssa ja antaa näin heille parhaat mahdollisuudet kehittyä Veikkausliigapelaajiksi. Ykkösessä pelaavan SJK Akatemian ryhmän vastuuvalmentajana jatkaa Thomas Dunne. Hän toimii yhteistyössä niin edustuksen kuin akatemiankin muiden valmentajien kanssa, mutta keskittyy täysin Ykkösessä pelaavaan joukkueeseen sekä sen valmennukseen.

Toni Lehtinen vastaa A- ja B-junioreiden valmennuksesta ja hän vastaa erityisesti SJK:n jalkapallolukio-yhteistyöstä sekä koordinoinnista Kuortaneen Urheilulukion kanssa. Hän on viikosta useita päiviä mukana Kuortaneen jalkapallolukion pelaajien kanssa ja vastaa heidän kehityksestään kohti Veikkausliigajoukkuetta.

Koko SJK Akatemian sihteerinä ja joukkueenjohtaja toimii Jorma Tuohisaari, joka palaa tehtävään välivuoden jälkeen. Akatemian maalivahtivalmennuksesta vastaa Luis Fernando kera Jari Kujalan, joka vastaa B-nuorten sekä siitä nuorempien ikäluokkien maalivahtivalmennuksesta. Jari Kujala on myös mukana B-nuorten joukkueen valmennuksessa. Seuran suorituskyvyn osaston johtaja Mikko Kujala sekä fysioterapeutti Tiitus Lehtinen vastaavat fyysisestä valmennuksesta. Akatemian juniorijoukkueilla on myös omat joukkueenjohtajat sekä huoltajat.

Tiedotteen mukaan SJK pyrkii vielä vahvistamaan valmennuksellista osaamistaan talven aikana, mutta ryhmä on nyt valmis talven tuleviin kilpailuihin.