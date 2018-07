SJK:n puolustaja Marc Vales siirtyy Norjaan – edustaa uutta seuraansa jo tällä kaudella

SJK:n puolustaja Marc Vales siirtyy Norjaan vapaalla siirrolla. Siirto tapahtuu heti ja hän voi edustaa uutta seuraansa tällä kaudella. Uusi seura on Norjan pääsarjassa pelaava Sandefjord Fotboll.

28-vuotias Andorran maajoukkueen keskuspuolustaja liittyi SJK:n mukaan kesken kauden 2016, ja oli heti mukana voittamassa SJK:n kanssa Suomen Cupia sekä pronssimitaleita kauden päätteeksi. SJK:ssa hän on pelannut kaikkiaan kolmen kauden aikana 51 ottelua ja tehnyt niissä yhden maalin. Keskuspuolustajan tontin lisäksi hän on pelannut keskikentän pohjalla.

Vales on juuri toipumassa pitkästä loukkaantumisesta, joka on pitänyt hänet sivussa toukokuusta lähtien. Tällä kaudella hän on ehtinyt pelata vain kuudessa ottelussa. Sopimus päättyy tähän kauteen ja SJK ei ole tekemässä jatkosopimusta. Vales sai kahden vuoden sopimustarjouksen Norjan pääsarjassa pelaavasta joukkueesta ja SJK ei halua olla tämän siirron esteenä.

- Haluan kiittää SJK:ta näistä kolmesta kaudesta joilla olen ollut täällä. Tämä oli minulle vaikea päätös, mutta koska sopimukseni loppuu tähän kauteen, halusin ratkaista tulevaisuuteni jo nyt. Olen todella nauttinut tästä ajasta Suomessa, kiittää Marc Vales kirjeessään seuraväkeä ja kannattajia.