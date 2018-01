SJK luopui myöhäisotteluista – vain kaksi kotipeliä alkaa kello 20

Anthony Davisille ei löydy pysäyttäjää – kolmas yli 40 pinnan peli putkeen

Anthony Davis jatkoi mahtivirettään NBA-koripalloliigassa, ja New Orleans Pelicans otti 116–113-jatkoaikavoiton liigan itälohkon kärkijoukkueesta Boston Celticsistä. Davis, jota on joissain huhuissa kaupattu siirtyväksi Bostoniin, on tehnyt päälle 40 pistettä nyt kolmessa peräkkäispelissä. Lue lisää