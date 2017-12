SJK:lla joukkue jo lähes kasassa – tuoreimmalla hankinnalla taustaa Liverpoolista ja Wiganista

Liverpoolin ja Wiganin kasvatti Jordan Mustoe on tehnyt jalkapalloliigassa pelaavan Seinäjoen Jalkapallokerhon kanssa 1-vuotisen pelaajasopimuksen.

26-vuotias Mustoe on pelipaikaltaan vasen laitapuolustaja. Hän on pelannut englantilaisseurojen lisäksi viimeksi Belgian pääsarjassa KVC Westerlon joukkueessa.

Mustoe kävi tutustumassa SJK:n toimintaan joulukuussa, ja sopimusneuvottelut käynnistettiin tutustumisen jälkeen.

Luoteis-Englannista, Merseyside-joen alueelta kotoisin oleva Mustoe on fyysisiltä ominaisuuksiltaan erittäin atleettinen, ja hänellä on hyvät keskitystaidot. Hän on ollut voittamassa Wiganin kanssa Englannin FA Cupia ja pelannut Belgian pääsarjassa yli 40 ottelua. Englannin League One:ssa ja Two:ssa hänellä on kasassa yhteensä yli 60 ottelua.

Mustoen pestin jälkeen SJK:lla alkaa olla ensi kauden joukkue lähes kasassa.

– Mustoe on aktiivisesti hyökkäyspeliin osallistuva laitapuolustaja. Tämän palasen jälkeen meidän joukkueen rakennus on erittäin hyvällä mallilla, sanoo SJK:n päävalmentaja Tommi Kautonen tiedotteessa.

– Tämän jälkeen rauhoitutaan jouluksi. Tammikuussa, kun jatkamme työntekoa, jokapäiväisen työn teon kautta analysoidaan ja mietitään, tarvitaanko joukkueeseen jotain lisää vielä,

SJK on jo aloittanut joululoman ja palaa harjoituksiin tammikuun alussa.