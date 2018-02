SJK kohtaa norjalaisjoukkueet Espanjassa

IFK Mariehamn hankki hyökkäyspäähänsä ruotsalaisvoimaa

Miesten jalkapalloliigassa pelaava IFK Mariehamn on tehnyt sopimuksen ruotsalaisen Simon Silverholtin kanssa. Silverholtin sopimus on kaksivuotinen, ja siinä on optio yhdestä lisäkaudesta. Silverholt, 24, on hyökkäävä keskikenttämies, joka pystyy pelaamaan myös kärjessä. Lue lisää