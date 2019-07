SJK hankki senegalilaistopparin EIF:stä

Seinäjoen Jalkapallokerho on hankkinut liigajoukkueeseensa Samba Bengan, 22. Senegalilaispelaaja saapuu SJK:hon ykkösen raaseporilaisseurasta Ekenäs IF:stä.

Suomeen täksi kaudeksi tullut Benga pelasi EIF:ssä yksitoista ottelua ja teki kaksi maalia.

– Olemme seuranneet häntä jo pitkään sekä analysoineet hänen pelejään EIF:ssä sekä ennen sitä. Olemme saaneet hänestä hyvää palautetta kaikkialta ja saaneet hänestä hyvän kuvan ihmisenä, ennen kuin kutsuimme hänet tänne, SJK:n päävalmentaja Alexei Eremenko sanoo seuran tiedotteessa.

– Hän ei ole ehkä heti täysin valmis jalkapalloliigan, ja meillä on myös tällä hetkellä varsin vakaa puolustuslinja täällä, joten meidän näkökulmasta hän on ehdottomasti satsaus tulevaisuuteen. Mutta jalkapallossa ei koskaan tiedä mitä tapahtuu. Hän on kuitenkin vielä nuori pelaaja, jolla on erinomaiset fyysiset ominaisuudet ja hän on käynyt hyvän jalkapallokoulun Italiassa.

Benga on syntynyt Senegalin pääkaupungissa Dakarissa, mutta jalkapallokasvatuksensa Italiassa, jossa 192-senttinen toppari on edustanut neljää eri seuraa kolmannella ja neljännellä tasolla. Lisäksi hän on pelannut Romaniassa.

Suomen siirtoikkuna aukeaa 10. heinäkuuta, joten Benga voi pelata SJK:n paidassa vasta tuosta päivästä alkaen.