SJK hankki riveihinsä Didier Kadion Armenian liigasta

SJK on tehnyt loppukauden mittaisen pelaajasopimuksen norsunluurannikkolaisen keskuspuolustaja Didier Kadion, 28, kanssa. Sopimuksessa on optiot tulevista vuosista. Kadio siirtyy vapaalla siirrolla Seinäjoelle. Hänen sopimuksensa Armenian pääsarjan Pyunik Jerevanissa päättyi keskiviikkona.

180-senttinen keskuspuolustaja on Norsunluurannikon maineikkaan ASEC Mimosasin kasvatti ja edustanut urallaan maataan nuorten maajoukkueissa. Hän on ennestään suomalaiselle jalkapalloyleisölle tuttu Pietarsaaren Jaron paidasta kaudelta 2015, jolloin hän kamppaili sarjan parhaan puolustajan tittelistä yhdessä SJK:ssa pelanneen maanmiehensä Cedric Gogouan kanssa. Hänen valmentajanaan oli tuolloin Alexei Eremenko, joka on valmentanut miestä myös Kazakstanin ja Armenian pääsarjoissa.