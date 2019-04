SJK hankki maajoukkuepuolustajan Virosta

Jalkapalloliigassa pelaava Seinäjoen Jalkapallokerho on tehnyt uuden pelaajahankinnan kauden kynnyksellä.

Seuran tiedotteen mukaan Viron maajoukkuerinkiin kuuluva laitapuolustaja Trevor Elhi siirtyy SJK-paitaan. Vasemmalla laidalla viihtyvä 25-vuotias Elhi siirtyy Seinäjoelle vapaalla siirrolla.

Elhi on voittanut Viron mestaruuden ja cup-mestaruuden kertaalleen sekä pelannut Viron pääsarjassa yli 200 ottelua. A-maajoukkuepelejä on tullut kasaan yhdeksän ja nuorten maajoukkueissa pelejä on useita kymmeniä. Hän on edustanut Virossa FC Levadiaa, FC Infonetia ja viimeksi viime kaudella Nömme Kaljua.

– Ensivaikutelmani tästä seurasta on erinomainen. Tykkään todella näistä olosuhteista ja odotan innolla pääseväni joukkueen mukaan. On mahtava olla nyt täällä Bulgariassa vietetyn talven jälkeen, Elhi sanoo SJK:n tiedotteessa.

Elhi teki alun perin sopimuksen tänä talvena Bulgarian pääsarjajoukkueen kanssa ja pelasi talvitauolla heidän kanssaan useita harjoitusotteluita. Sopimusta loppukaudeksi ei kuitenkaan syntynyt.

– Tunnen ennestään täältä Mihkel Aksalun, ja olen viime vuosina seurannut jonkin verran Veikkausliigaa muutenkin. Tiedän millaisia seuroja täällä on ja tiedän miten liigajärjestelmä toimii. Eli täällä ei tule siinä mielessä mitään yllätyksiä, Elhi jatkaa.

SJK avaa liigakautensa lauantaina kotiottelussa HIFK:ta vastaan.