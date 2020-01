SJK aloittaa jalkapallon liigakauden 2020 kotiottelulla, kotikoitokset sijoittuvat muutenkin pääosin lauantaipäiville

Jalkapallon kotimaisen pääsarjan eli Veikkausliigan otteluohjelma kaudelle 2020 on julkistettu. Kausi alkaa lauantaina 11. huhtikuuta ja päättyy sunnuntaina 1. marraskuuta.

Seinäjoen Jalkapallokerho aloittaa uuden liigakauden kotiottelulla IFK Mariehamnia vastaan. Kausi jatkuu vierasottelulla Rovaniemellä 17. huhtikuuta.

– Onhan tämä otteluohjelma urheilullisesti vähän repaleinen. Ensimmäinen täysi harjoitusviikko tulee vasta toukokuun puolessa välissä. Lähes jokainen viikko on hieman erilainen, koska vieraspelipäivät vaihtelevat niin paljon. Rytmi tasoittuu vasta tuolla toisen kierroksen loppupuolella. Palautumisen kannalta ohjelma on kuitenkin ihan ok, kommentoi SJK:n päävalmentaja Jani Honkavaara tiedotteessa.

Kotiotteluissa SJK:n runkopäivä on tällä kaudella lauantai: ainoastaan kaksi ottelua pelataan perjantai-iltana. Tilanne on ollut jo vuosia SJK:n toiveena.

– Markkinoinnin näkökulmasta olemme otteluohjelmaan erittäin tyytyväisiä. Lauantaipelit ovat olleet jo pitkään asiakaskyselyidemme toivelistalla ,ja lauantaista saadaan nyt selkeä runkopäivä kotiotteluille. Yritysmyynnin kannalta olisimme toki toivoneet muutaman arkiottelun enemmän, mutta isossa kuvassa ohjelma on ehdottomasti positiivinen, sanoo SJK:n markkinointijohtaja Jussi Kankaanpää tiedotteessa.

SJK on pyrkinyt joustavuuteen myös otteluiden alkamisajoilla. Esimerkiksi toukokuun alussa pelattava SJK-HJK-ottelu alkaa kello 18, ja tarjoaa Helsingistä junalla saapuville vieraskannattajille myös paluun samana iltana vähän ennen yhdeksää Seinäjoelta Helsinkiin lähtevällä iltajunalla.

– Kuninkuusravien lauantaina kotiottelumme Rovaniemen Palloseuraa vastaan alkaa kello 19. Pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden päästä seuraamaan ottelua suoraan raveista ennen varsinaista iltajuhlaa, Kankaanpää lisää.

Tuttu sarjajärjestelmä

Sarjajärjestelmä on tuttu viime kaudelta. Huhtikuusta elokuun loppuun pelataan 12 joukkueen runkosarja, jossa kaikki joukkueet kohtaavat toisensa kahdesti, kotona ja vieraissa. Kaudella 2020 runkosarja päättyy kaikilla joukkueilla samaan aikaan.

Runkosarjan jälkeen joukkueet jaetaan kahteen kastiin runkosarjasijoitusten perusteella. Runkosarjan kuuden ylemmän joukkueen mestaruussarja ja kuuden alemman joukkueen haastajasarja pelataan syys- ja lokakuussa. Veikkausliigan mestaruussarjassa ja haastajasarjassa ratkeavat niin mestaruus ja mitalistit kuin putoajajoukkuekin.

Loka–marraskuun vaihteessa pelataan lopputurnaus, jossa viisi joukkuetta ratkaisee keskenään, mikä niistä saa viimeisen jaossa olevan europaikan kaudelle 2021.

Veikkausliigaa pelataan myös EM-kisojen aikana, mutta ottelut on rytmitetty niin että samoina päivinä Huuhkajien kanssa ei pelata.

– Ylipäänsä otteluja pyritään pelaamaan niin, että päästäisiin hyödyntämään kisojen välipäiviä, kertoo Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa tiedotteessa.

– Kenttäremontteja on paljon, ja ne vaikuttavat myös ohjelmaan ja aikatauluun. Alustat uusitaan kauden aikana Helsingissä, Kuopiossa ja Maarianhaminassa.

Juttua päivitetty kello 15.30: täydennetty SJK-organisaation kommentteja