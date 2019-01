SJK Akatemian valmennusryhmään tuttu mies Irlannista

Seinäjoen Jalkapallokerhon historian ensimmäinen päävalmentaja, irlantilainen Thomas Dunne, liittyy SJK Akatemian valmennusryhmään. Seura tiedotti asiasta keskiviikkona.

Dunne oli SJK:n ensimmäinen päävalmentajana kaudella 2008 Kakkosessa. Hän on myös valmentanut TP-Seinäjokea sekä TP-Seinäjoen B-nuoria.

Suomeen vuonna 2005 pelaajaksi tullut Dunne oli SJK:n jälkeen Irlannissa muun muassa pääsarjaseurojen Cork Cityn ja Galway Unitedin päävalmentajana.

– Hienoa palata takaisin. Tämä on täysin eri maailma kuin se, mistä lähdin 2008. Kauan on siis kulunut aikaa, mutta on hieno palata ja asettua perheen kanssa taas Seinäjoelle, Dunne sanoo SJK:n tiedotteessa.

SJK Akatemiassa Dunne on valmentajana yhdessä Akatemian johtaja Jani Uotisen, Toni Lehtisen ja SJK-junioreiden talenttivalmentaja Brian Pagen kanssa.

– On todella hienoa, että saadaan ammattimies tänne hommiin. Olemme "Tommyn" kanssa tuttuja jo peliajoilta. Hän tulee tärkeäksi avuksi, varsinkin SJK U23- ja SJK U20 -joukkueiden mukaan, Uotinen kertoo seuran tiedotteessa.