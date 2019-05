Siirilä lentopalloilee seuraavaksi Saksan pääsarjassa

Lentopallojoukkueen keskipelaaja Tommi Siirilä palaa takaisin ulkomaille yhden VaLePa Sastamala -kauden jälkeen.

Siirilän uusi työnantaja on itävaltalaisjoukkue Hypo Tirol AlpenVolleys Haching, joka pelaa Saksan Bundesliigassa.

– Joukkue on juuri sellainen, mikä oli kiikarissa. Olen tyytyväinen, että sain sopimuksen jo tässä vaiheessa, ettei tarvitse koko kesää odotella. Saksan liiga on tasokas, ja seuralla on ensi kaudelle kovat tavoitteet, joten hyvillä mielin lähden syksyllä Innsbruckiin, Siirilä sanoo Lentopalloliiton tiedotteessa.

Päättyneellä kaudella innsbruckilaisjoukkue sijoittui Bundesliigassa jaetulle pronssille. CEV Cupissa tie nousi pystyyn lopulta koko cupin voittanutta italialaista Trentinoa vastaan. Suomalaisista Hypo Tirolia on aikaisemmin edustanut Toni Kankaanpää (2010-11).

Siirilän CV:n pääsarjajoukkueet ovat tähän mennessä kotimaiset Kokkolan Tiikerit ja Pielaveden Sampo sekä Ranskan pääsarjan Ajaccio ja Italian Serie A:n Perugia.

Aikuisten maaotteluita Alajärven Ankkurien kasvatilla on koossa 102 kappaletta.