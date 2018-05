Shokkivetäytyminen: SB Vaasa jää pois Divarista – ”Tämä päätös on kuitenkin nimenomaan pitkän tähtäimen ratkaisu”

Salibandyseura Vaasa luopuu miesten Divarin sarjapaikasta. Näin ollen SB Vaasan miesten edustusjoukkue pelaa ensi kaudella kakkosdivisioonassa, jossa se ottaa Young Boysin sarjapaikan. SB Vaasan vetäytymisestä kerrottiin Pääkallo.fi -sivustolla keskiviikkona päivällä.

– Tämä ei varmasti ole kenellekään mieluisa päätös. Kukaan ei varmasti olisi halunnut seuran ajautuvan tilanteeseen, jossa sarjapaikasta joudutaan luopumaan. Tämä päätös on kuitenkin nimenomaan pitkän tähtäimen ratkaisu, SB Vaasan hallituksen puheenjohtaja Antti Stig toteaa Pääkallo.fi -sivustolla julkaistussa SB Vaasan tiedotteessa.

Päätöksen taustalla ei ole yksittäistä syytä, vaan kyse on laajemmin monen asian summasta.

Viime kauden ryhmä koki isoja muutoksia aina valmennusryhmästä pelaajiin.

– Jalkeille ei olisi saatu riittävän iskukykyistä joukkuetta. Lähtöpuolella on kovia nimiä, eikä omasta takaa vielä löydy tarpeeksi vahvoja paikkaajia. Sen lisäksi päävalmentajan ja toiminnanjohtajan roolien yhdistäminen olisi ollut varsin haastava yhtälö, tiedotteessa sanotaan.

Pelaaja- ja valmentajatilanteen haasteiden lisäksi edustusjoukkueen taustoilla on ollut viime vuosina varsin ohut ryhmä ja tukitoimien ylläpitäminen ei ole ollut helppoa. Sarjatasoa alempana myös nimenomaan tätä puolta aiotaan kehittää.

– On huomioitava, että opiskelijoilla ja aiemmin esimerkiksi Seinäjoelta reissanneilla pelaajilla on merkittävä rooli sen suhteen, että Vaasassa on pelattu miesten Divaria pitkään ja hyvällä tasolla. Paikallisten pelaajien määrä on kuitenkin lopulta ollut aika pieni, toiminnanjohtaja Jukka Leino sanoo.

– Meillä on tulossa hyviä junioreita omasta junioriputkestamme ja olemme saaneet joukkueita valtakunnallisiin sarjoihin viime vuosina varsin hyvin. Vielä muutamaan vuoteen ei ole kuitenkaan edessä sellaista tilannetta, että Divari-tason vastuunkantajia olisi edustuksessa omista nuorista enemmistö. Pelaajien ajattaminen muilta paikkakunnilta ei olisi tässä kohtaa kestävä ratkaisu, Leino jatkaa.

– Kyse ei ole siitä, että edustus olisi talousvaikeuksissa. Menneen kauden tulos oli positiivinen. Resurssit joukkueen taustalla ovat kuitenkin olleet rajalliset, eikä tilanteelle ollut helpotusta näkyvissä. Seura haluaa kantaa vastuun jäsenistöstään niin, ettei talousvaikeuksiin jatkossakaan ajauduta, Stig kommentoi.

Luopuminen nähdään myös mahdollisuutena

Päätös Divari-paikasta luopumiselle nähdään myös mahdollisuutena. Junioripuoleen tullaan satsaamaan entistäkin vahvemmin. Nousu takaisin pääsarjatasolle on tavoitteena, mutta sitä rakennetaan maltilla ja omien kasvattien kautta.

– Missään tapauksessa emme aio unohtaa edustusjoukkuetta, päinvastoin. Toiminta rakennetaan kakkosdivarissa mahdollisimman ammattimaiseksi ja ryhmä pyrkii menestymään sarjatasoa alempana, Leino muistuttaa.

Vaikka edustusjoukkue jatkaakin pelejään kakkosessa, tämä ei tarkoita, että seuratoiminnan kehittämistä hidastettaisiin. SB Vaasa aloittaa toisen työntekijän rekrytoimisen saman tien.

– Työntekijät ovat töissä seuralla, eikä siihen liity se, millä sarjatasolla edustus pelaa. Kaikkien yhteinen halu on, että Vaasassa pelataan pääsarjasalibandya tulevaisuudessakin ja juuri sen vuoksi seuran tulee satsata jatkossa entistä enemmän koko toiminnan kivijalkaan, eli junioritoimintaan, Stig painottaa.

– Vaikka tämä päätös kirpaisee jokaista tässä kohtaa, on meidän nähtävä realiteetit ja todettava, että seuraa on kehitettävä kokonaisvaltaisesti eteenpäin. Jotta pelaaminen pääsarjatasolla on vakaampaa, kaikkien tausta- ja tukitoimien tulee olla kunnossa, Stig päättää.

SB Vaasan miesten edustusjoukkueen valmennus muuttuu samalla. Jukka Leino ei toimi edustuksen päävalmentajana, vaan keskittyy jatkossakin seuran toiminnanjohtajan tehtäviin.

Edustuksen päävalmentaja kaudella 2018-19 on Ilkka Kittilä. Seuran A-juniorit pyrkivät valtakunnalliseen sarjaan päävalmentajanaan Teemu Hagelberg. Kyseisten joukkueiden muu valmennusryhmä ilmoitetaan pikimmiten.