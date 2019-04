Serge Atakayi lainasopimuksella SJK:n riveihin

Skotlannin Glasgow Rangersin nuori suomalaishyökkääjä Serge Atakayi siirtyy määräaikaisella lainasopimuksella jalkapalloliigassa pelaavan SJK:n paitaan.

Laina kestää kesäkuun 11. päivään asti, sen jälkeen 20-vuotias Atakayi palaa valmistautumaan kauteen 2019–2020 Rangersin kanssa.

Viime marraskuussa hän loukkaantui ikävästi Skotlannin liigan debyyttiottelussaan ja oli sivussa pari kuukautta. Nyt hän on taas täydessä kunnossa ja ehtinyt jo pelata muutamia otteluita Rangersin reservijoukkueessa. Myös maalitili on avattu loukkaantumisen jälkeen. Maaleja hän on tehnyt muutenkin melko mukavasti Rangersin nuorisoakatemian ja reservien riveissä.

– Tulin tänne, koska tarvitsen lisää peliaikaa. Olen seurannut SJK:ta koko talven ja kun he soittivat, en voinut sanoa ei. SJK:n päävalmentaja Alexei Eremenko on minulle kuin isä ja hän on auttanut minua todella paljon. Moni muukin suomalaisseura halusi minut, mutta puhuin Rangersin kanssa ja sanoin, että haluan tulla SJK:hon Serge Atakayi kertoo SJK:n tiedotteessa.

SJK:n päävalmentaja Alexei Eremenko tuntee luonnollisesti Atakayin hyvin, sillä hän on käytännössä kasvattanut hänet ja Atakayi pelasi hänen alaisuudessaan myös Suomen U18-maajoukkueessa. Myös Veikkausliiga-debyytti syntyi Eremenkon alaisuudessa.

– Hänen nopeutensa on lähes samaa kuin meillä täällä olevalla Dion Acoffilla, ja hän tuntee minun systeemini hyvin. Hän on kasvanut siihen, joten hän pääsee nopeasti siihen sisään, Eremenko arvioi.

Atakayi liittyi SJK:n harjoitusvahvuuteen heti ja hän on käytettävissä jo SJK:n Veikkausliigan avausottelussa.