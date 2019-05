KOSICE

Slovakian MM-kisat kahdeksan vuoden välein ovat suomalaisten jääkiekkolahjakkuuksien temppupaikka. Mallia näytti 2011 MM-Bratislavassa Mikael Granlund, ja nyt Kosicessa ensimmäisen kisaviikonlopun ykköspuheenaihe on ollut Kaapo Kakko.

Granlundin kahdeksan vuotta sitten Venäjä-välierässä 19-vuotiaana tekemä ilmaveivimaali oli myyttinen etappi Leijonien matkalla kohti maailmanmestaruutta. Vuotta nuorempi Kakko on tehnyt uransa kahdessa ensimmäisessä miesten MM-ottelussaan peräkkäin klassikko-osuman.

Perjantaina hän iski Kanadan verkkoon unohtumattoman läpiajomaalin kanadalaispuolustajan koukkimisesta ja kahvaamisesta välittämättä. Lauantaina hän hassutti päätyharhautuksellaan slovakialaispakin tilanteesta ulos ja viimeisteli Suomen 3–2-voittomaalin.

– Raisiossa vapaa-ajalla on tullut noita hiottua. Niitä on välillä kiva koittaa, hattutempun Slovakian verkkoon iskenyt turkulainen Kakko sanoi.

Hän johtaa MM-turnauksen maalipörssiä viidellä osumalla. Nuorukainen urakoi ennen MM-Slovakiaa Suomen yhdeksästä valmistavasta maaottelusta kahdeksan tekemättä maaliakaan.

– Onnistuminen lähti kai siitä, että kun pääsi pelaamaan ensimmäistä miesten MM-kisapeliä, oli tosi kova lataus. Harjoituspeleissäkin koetin kovaa, mutta tulosta ei tullut. Nyt homma toimii. On flow-tila.

MM-leiritys loi pohjan

Kakko oli maajoukkueen mukana alusta loppuun Leijonien neljän viikon mittaisen MM-leirirupeaman. Hän kiittelee leirin antia.

– Kun ollaan oltu kauan yhdessä, kaikki tietävät ja tuntevat toisensa. Se on hyvä juttu.

Kakolla riitti Suomen ensimmäisten MM-kisapelien jälkeen kansainvälisiä haastattelupyyntöjä, ja lisää on tulossa.

– Olen yrittänyt englanniksi puhua. Ihan kiva, että kysyntää riittää, hän tuumi.

Jalonen Kakon kehitysloikista: "Oma aikansa siinä meni"

Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen tuskin arvasi maaliskuussa Kakon kanssa MM-leirityksestä sopiessaan, minkälaisen ratkaisijan Leijoniin arvokisoihin sai.

– Eihän tuollaista voinut tietää, kun Kaapo ei ennen ensimmäistä leiriviikkoa ollut pelannut yhtään A-maaottelua. Oma aikansa siinä meni. Hän ei tehnyt neljän viikon aikana yhtään maalia, ennen kuin täällä, Jalonen sanoi.

Jalosen mukaan hyökkääjälupaus on kehittynyt kuukaudessa harppauksittain.

– Rytmitys on ollut hänelle erittäin hyvä. Pelejä on ollut kohtuullisen paljon, ja kentän ulkopuolella on ollut aika hyvää fyysistä harjoittelua, mikä on kehittänyt hänen fysiikkaansa. Sitten välillä hyvää lepoa.

– Hän on nyt huippuiskussa, henkisesti ja fyysisesti. On pelillisesti tiedetty, että hän pystyy asioihin, mutta nyt hän pystyy liikkumaan myös kansainvälisessä tempossa, Jalonen arvioi Kakkoa.

Päävalmentaja kieltää kiinnittäneensä alle 18-vuotiaiden MM-kisat toiselle sijalle jättäneen Kakon Leijonien maalimaakariksi.

– Ei tällaista voinut kuvitella, että hän pelejä ratkoo, mutta mikäs sen hienompaa kuin olla mukana joukkueessa, jossa on noin hyvä pelaaja.