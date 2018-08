Seinäjoen Tähtikisoissa hiotaan virettä Ruotsi-otteluun

Eero Haapala, Anniina Kortetmaa, Timo Kööpikkä, Saga Andersson ja moni muu yleisurheilun kärkinimi virittelee Ruotsi-ottelukuntoaan Seinäjoen Tähtikisoissa keskiviikkona. Kilpailua voi seurata suorana Yle Areenalta. Maaottelu on elo-syyskuun taitteessa Tampereella.

Haapala on tänä kesänä ponnistanut neljä pituushyppykilpailua. Kauden paras on 765. Loukkaantumisten tuoma pitkä tauko ennen kuluvan kauden kisoja on näkynyt kesän kisoissa. Haapalan mukaan viimeisen parin viikon aikana tekniikka on terävöitynyt

– Tavoite on kilpailla Ruotsi-ottelussa, mutta ensin on pystyttävä tekemään rento ja tehokas suoritus liikoja miettimättä, Haapala sanoo.

Haapala kimmahti kesän toistaiseksi pisimmän hyppynsä Jyväskylässä Kalevan kisojen karsinnassa. Finaalissa hyppääminen meni yliyrittämiseksi, mikä poiki tekniikkaongelmia.

– Liukastuin finaalissa, kun yritin metsästää EM-rajaa. Se sekoitti tekniikkaa. Hyppäämisestä tuli liian varovaista. Parin viime viikon aikana askelmerkkijuoksu on saatu taas kulkemaan. Kilpailu näyttää, kuinka hyvin kovasta vauhdista hyppääminen on halussa, Haapala sanoo.

Kortetmaa urakoi Seinäjoella 100 ja 400 metriä. Hän juoksee matkat hieman eri tavoitteilla. Hän on 100 metrillä ylivoimainen suosikki ja kotimaan tilastokärki ajalla 11,60.

– Odotan, että pystyisin tänä kesänä juoksemaan 100 metriä paremmin kuin 11,60. Nyt siihen pitäisi olla mahdollisuuksia. 400 metrillä ajatuksena on löytää sieltä vauhtia loppukauden 200 metrin kilpailuihin, erityisesti Ruotsi-otteluun, Kortetmaa sanoo.

Kortetmaalle 400 metrin startti on kauden toinen. Hän juoksi matkan viikko sitten Kuopiossa varovaisella alulla 57,26.

– En ole treenannut 400 metriä yhtään ja Kuopiossa huomasin, etten osaa juosta sitä. Lähdin todella hiljaa ja se hapotti helposti, kun en ole sellaisia happojuoksuja tehnyt. Siksi ajattelin, että kokeilen sitä nyt toisen kerran, Kortetmaa sanoo.

Vauhtia naisten 400 metriltä ei puutu, sillä kilpailun suosikki on kauden kotimaan tilaston kärkinimi Katri Mustola. Naisten hyvätasoisella varttimaililla on juoksijoita kaikkiaan neljän erän verran.

Kööpikkä työnsi Kalevan kisoissa mestariksi ennätyksellään 19,13. Lajin kotimaisen kärkinimen Arttu Kankaan voittaminen ja 19 metrin rajan puhkaisu maistuivat, mutta parempaankin on Kööpikän mukaan edellytyksiä.

– Uskon, että 19,50 on mahdollista. Sitä haen loppukaudesta. Tuo Kalevan kisojen tulos ei vielä tyydytä, Kööpikkä sanoo.

Seinäjoella Kööpikällä on hyvät puitteet ennätyksen hakemiseen: kotiseuran kenttä, tuttuja kannustamassa ja Kangas kirittämässä.

– Kalevan kisojen jälkeen henkinen lataus vähän hukkui, mutta viime viikon treeneissä se palasi, Kööpikkä sanoo.

Kotimaisista kärkinimistä Seinäjoelle ovat ilmoittautuneet myös pikajuoksija Ville Myllymäki, keihäänheittäjä Jami Kinnunen, kiekonheittäjät Frantz Kruger ja Pyry Niskala, seiväshyppääjä Saga Andersson, kuulantyöntäjä Kaisa Kymäläinen sekä keihäänheittäjät Jenni Kangas ja Jelena Jaakkola.