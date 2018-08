Seinäjoella poltetaan rengasta lauantaina – suursuosikki jää pois SM-osakilpailusta

Driftingin SM -sarja vetää sivuluisua Seinäjoen katuradalla lauantaina 4. elokuuta, kun sarjan neljäs osakilpailu ajetaan kaupungin keskustan tuntumassa.

Seinäjoen Rengastiellä kumi palaa ja käry käy lauantaina, kun driftingin SM-sarja siirtyy lakeudelle. Sarjan kärkikamppailu saa ylimääräistä jännitettä, kun sarjaa johtava Juha Pöytälaakso jää pois kotiratansa kisasta. Pöytälaakso ajaa samaan aikaan kilpaa Latviassa.

Viisi pistettä Pöytälaakson takana lymyävällä Lauri Heinosella on hyvät mahdollisuudet nousta sarjakärkeen lauantain päätteeksi. Kilpailuun on ilmoittautunut 16 kuljettajaa, ja on mahdollista, että kisaan saadaan viikonloppuun mennessä muutama kuljettaja lisää.

– Saamme ajettua täyden 16:n kaavion, hyvä määrä autoja tulossa, kiittelee apulaiskilpailunjohtaja Mika Virtanen.

Tapahtuman järjestää Etelä-Pohjanmaan Urheiluautoilijat, joka on tänä kesänä saanut huhkia katuratojen parissa. Kaksi viikkoa sitten Kapernaumin teollisuusalueelle rakentui Vauhtiajojen katurata, ja nyt seuran tehtävänä on ollut rakentaa jälleen katurata tyhjästä Seinäjoen kaupunkiin.

– Se vaatii aika paljon. Ensinnäkin tarvitaan luvat ja teiden sulkemiseksi kaupungilta suotuisuutta, mitä onneksi on saatu. Myös lähialueen yrityksiltä vaaditaan yhteistyötä, muistuttaa Virtanen.

Virtanen painottaa, että turvallisuuteen on viimeaikaisten valitettavien sattumien johdosta panostettu vielä tavallistakin enemmän.

– Meillä on todella paljon betonia yleisön suojana. Toki betoni on matalaa, että yleisö näkee hyvin radalle. Väliaikaisissa kisoissa ei ole mitään valmiina, kaikki pitää tuoda paikalle ja huolehtia tapahtuman jälkeen pois, Virtanen valaisee.

Driftingin SM-sarjan harjoitukset alkavat lauantaina kello 10, ja lajitteluihin päästään käsiksi kello 13.30. Pariajofinaalit TOP-16-kaaviolla ajetaan kello 16.

