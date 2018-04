Kasperi Kapanen tulee Torontosta MM-leijoniin

Leijonissa on sittenkin imua. Kevään aikana on päivitelty NHL-pelaajien kieltäytymisiä, mutta viime päivinä MM-kisaryhmä on täyttynyt päivä päivältä Pohjois-Amerikan vahvistuksilla. Lue lisää