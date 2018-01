Saranpää suuntaa Dallasiin

Seinäjoki Crocodilesin nuori hyökkäyksen linjamies Jere Saranpää matkustaa Dallasiin tällä viikolla. Saranpää osallistuu Teksasissa kansainvälisen ottelusarjan U19-ikäluokan otteluun, jossa neljän maan parhaimmistosta koottu Team Nordic ottaa mittaa Yhdysvalloista.

– Pelasin kesällä Suomen U19-joukkueessa EM-kisoissa ja siellä sitten valitsijat kiinnittivät huomiota ja sain kutsun joukkueeseen, jossa on mukana yhteensä yhdeksän suomalaista, kertoo kaksi Suomen mestaruutta junnuissa voittanut Saranpää.

Team Nordic harjoittelee ensin viikon Dallasissa ennen kuin pääsee ottamaan mittaa isännistä NFL:ssa pelaavan Dallas Cowboysin kotikentällä AT&T Stadiumilla, jonka yleisökapasiteetti on peräti 100 000 katsojaa jenkkifutisotteluissa.

– Viikko treenataan ensin ja sitten pistetään kova kovaa vastaan. Olen kyllä onnellinen, että olen yksi niistä yhdeksästä suomalaisesta, jotka pääsivät mukaan, lisää joukkueeseen "alaikäisenä" päässyt nuorukainen, jonka suunnitelmissa on myös lähteä highschooliin ensi syksynä.

Suomalaispelaajia on nähty lajin emämaassa harvakseltaan lukiotasolla saati sitten yliopistoissa. Jo pitkään soikean pallon parissa viihtynyt Saranpää on kuitenkin oivallinen esimerkki siitä, miten urheilun kautta voi saada myös potkua opiskeluun.

– En oikein edes muista, miten aloitin jenkkifutiksen. Se oli jotenkin outo homma, mutta se on ollut hyvä valinta, enkä lopettaisi missään nimessä. Tarkoitus on tosiaan lähteä kouluun sinne, jatkaa Saranpää, jonka tavoitteena on pelata seuraavat kahdeksan kautta Yhdysvalloissa.

Dallasissa 12.1. pelattava ottelu on avauskamppailu kansainvälisten otteluiden sarjalle. Otteluita pelataan nyt yhdeksännen kerran. Team Nordic on mukana tapahtumassa toista kertaa. (omm)