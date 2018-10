S-Kiekon leirissä riehuu ärhäkkä vatsatauti – kuka pystyy pelaamaan viikonloppuna?

S-Kiekko lähtee hakemaan Suomi-sarjassa paluuta voittokantaan, kun seinäjokisilla on tulevana viikonloppuna kaksi ottelua. Lauantaina seinäjokiset matkaavat Jyväskylään taistelemaan pisteistä D-Kiekon kanssa. Sunnuntaina S-Kiekko palaa kotikaukaloonsa, kun Nokian Pyry saapuu Seinäjoella ja mittaamaan seinäjokisten päivän kuntoa.

Seinäjokisten valmistautuminen viikonlopun otteluihin ei ole sujunut suunnitelmien mukaan. Joukkuetta kiusaa vatsatauti, joka pakottanut ison osan pelaajista pysymään poissa jäähallilta.

S-Kiekon kokoonpano ja poissaolijoiden määrä varmistuu vasta pelipäivänä. Varmasti poissa on ainoastaan Jukka Saikkonen, joka toipuu edelleen viime kevään loukkaantumisesta.

– Tämä viikko on ollut sekasortoinen mahataudin myllertäessä ja poissaoloja on luonnollisesti ollut runsaasti. Hienosti on kuitenkin henki ja ilmapiiri säilynyt jäällä tekemisessä. Toivottavasti saadaan sairastuvalta äijiä lauantaille. D-Kiekko on todella laadukas joukkue, ja meillä tekeminen pitää olla samoilla asteilla kuin viime sunnuntaina, jotta voidaan taistella pisteistä. Varmasti jokainen ukko jengissä tietää, kuinka paljon voittoa tarvitaan juuri nyt ja mitä sen eteen pitää olla valmis tekemään, kommentoi S-Kiekon päävalmentaja Janne Saarenpää seuransa nettisivuilla.