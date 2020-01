Ruusuvuori taipui ATP-haastajaturnauksen finaalissa Australiassa

Rask torjui Bostonin voittoon ja NHL:n kärkipaikalle – hirmuiskussa oleva Tampa Bay venytti voittoputkensa kymmeneen.

Tuukka Raskin Boston Bruins on noussut jääkiekon NHL:n sarjataulukon piikkipaikalle. Boston haki lauantaina 3–2-jatkoaikavoiton New York Islandersista, ja samaan aikaan liigaa johtanut Washington Capitals hävisi New Jerseylle. Lue lisää