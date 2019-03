Ruotsalaismaalivahti Sportiin

Maalivahti Stefan Steen on tehnyt miesten Jääkiekkoliigassa pelaavan Vaasan Sportin kanssa sopimuksen kaudesta 2019–2020. Seura kertoo asiasta nettisivuillaan.

Steen on 26-vuotias ja siirtyy Vaasaan Ruotsin pääsarjasta SHL:stä. Maalivahti on pelannut yli 100 SHL-ottelua Skellefteån, Växjön, Färjestadin sekä Örebron paidoissa.

Steen muodostaa ensi kaudella Sportin maalivahtikaksikon Mika Järvisen kanssa.

– Erittäin urheilullinen maalivahti, joka on kova tekemään töitä ja haluaa kehittyä paremmaksi. Stefan on ikäisekseen jo kokenut kaveri, joka on pelannut useamman kauden SHL:ssä. Hänen persoonansa sopii varmasti hyvin meidän juttuun, Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä kuvailee seuran nettisivuilla.