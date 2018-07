Rovanperä lähes WRC-vauhdissa – "Onhan tämä ihan mahtavaa"

Onko mestari Italia vai Portugali?

Nuorten alle 19-vuotiaiden Euroopan mestarin paikalle on tunkua. Kilpailua on pelattu eri muodoissa vuodesta 1955 lähtien. Vuodesta 2001 lähtien on kilpailtu alle 19-vuotiaiden ikärajoilla, sitä ennen osallistumisoikeus oli vuoden nuoremmilla pelaajilla. Lue lisää