Rinne torjui Nashvillen voittoon

NASHVILLE

Jääkiekon NHL:ssä Nashvillen Pekka Rinne on torjunut joukkueensa voittoon Coloradosta pudotuspelikierroksen toisessa osaottelussa.

Runkosarjan voittanut Nashville kaatoi Coloradon 5–4 ja johtaa nyt voitoin 2–0.

Rinne pysäytti kiekon 26 kertaa.

Puolestaan Tampa Bayn ja New Jerseyn toisessa kohtaamisessa Tampa Bay venytti johdon ottelusarjassa 2–0:aan, kun New Jersey kaatui 5–3. New Jerseyn suomalaispuolustaja Sami Vatanen teki ottelussa 2–5-kavennusmaalin toisen erän viimeisellä minuutilla.

STT

STT