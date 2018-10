Richie Dorman ja Mikko Kujala SJK:n urheilupuolen johtoon

Seinäjoen Jalkapallokerho tekee suuria uudistuksia urheilupuolen organisaatioon. Uusina mukaan liittyy teknisenä johtajana (technical director) aloittava Richard Dorman ja fyysisen valmennuksen ja suorituskyvyn vastaavana johtajana (head of performance) aloittava lapualaisklähtöinen Mikko Kujala.

Teknisenä johtajana Dorman toimii yhteistyössä seuran päävalmentaja Alexei Eremenkon kanssa ja vastaa samalla SJK:n akatemian teknisen johtajan tehtävistä akatemian valmennuksen kanssa.

Dormanin apuna on täysin uutena ihmisenä seurassa aloittava Kujala. Yhdessä he luovat SJK:n toimintamallin ja strategian, jota tullaan noudattamaan jatkossa SJK:n kaikessa toiminnassa, koskien seuran arvoja, urheilullista toimintamallia ja pelaajien sopimusneuvottelua sekä tarkkailua.

Päävalmentajalla ja uudella urheilujohdolla on laaja kontaktiverkosto Suomen ja maailman jalkapallopiireissä sekä pitkä kokemus jalkapallomaailmassa. Seuran liiketoiminnan osaaminen tukee urheilullisen puolen toimintaa erinomaisesti.

Dorman on ollut SJK:ssa jo kaudesta 2012 lähtien ja hän päätti pelaajauransa kauteen 2018. Hän tuntee seuran läpikotaisin ja hänellä on laaja kontaktiverkosto sekä kaupallisen alan koulutus. Suomen sarjojen lisäksi Dorman on pelannut Yhdysvalloissa, kotimaassaan Walesissa ja Englannin akatemiasarjoissa.

Kujala on toiminut fysiikkavalmentajana Iranin maajoukkueessa vuodesta 2013 ja pesti päättyi tänä kesänä pelattujen MM-kisojen jälkeen. Se olisi voinut jatkua edelleen, mutta Kujala halusi katsoa uusia vaihtoehtoja uralleen. Ennen Iranin fysiikkavalmentajan tehtäviä Kujala toimi apuvalmentajana Tampere Unitedissa. Koulutukseltaan hän on urheilutieteen kanditaatti ja urheilufysiologian maisteri.

SJK:n jättää sports managerina toiminut Christoffer Kloo, joka siirtyy muihin jalkapallotehtäviin SJK:n ulkopuolella. Myös fysiikkavalmennuksesta vastanneen Stefan Strömborgin sopimus päättyy tämän kuun lopussa ja hän ei jatka seurassa. Myös Strömborg jatkaa jalkapallon parissa lähempänä kotiaan. SJK haluaa kiittää lämpimästi molempia kuluneesta ajasta ja toivottaa onnea tuleviin haasteisiin.