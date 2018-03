Rautaliigan finaaliviikonloppu pyörähtää käyntiin – voittaako hyökkäys vai puolustus?

Taistelu jääkiekon alueellisen kakkosdivisioonan, Rautaliigan, mestaruudesta alkaa tänään Kuparisaaressa. Vastaansa kotijoukkue Komu HT saa kruunupyyläisen IK Kronanin.

Rautaliigan finaaliin saatiin hitusen yllättävä taistelupari. Kronan oli kakkosdivisioonan runkosarjan kolmas ja KoMu sijoittui viidenneksi. Vain viisi 27. pelaamastaan ottelusta varsinaisella peliajalla runkosarjassa hävinneet Lapuan Virkiä ja Malax IF lakaistiin tuoreiden finalistien toimesta välierissä laulukuoroon.

Välieräkamppailussa mustasaarelaiset kohtasivat Lapuan Virkiän. Otteluparista voidaan puhua melkoisena maali-iloitteluna, sillä joukkueiden kolmen kohtaamisen aikana viimeisteltiin yhteensä 32 maalia. Nämä maalitalkoot voitti lopulta KoMu HT, joka kaatoi lapualaiset kahdesti vieraissa.

Kronan kohtasi puolestaan Malax IF:n. Välierä päättyi suoraan kahdessa ottelussa kruunupyyläisten nimiin, kun ensin Kronan kaatoi maalahtelaiset vieraissa lukemin 4-0 ja heti seuraavana päivänä kotijäällään lukemin 2-1.

Finaalissa kohtaavat kaksi hyvin erityyppistä joukkuetta. IKK on sarjan parhaita omalla puolustusalueella, jonka tukena on mainiosti kiekkoja kauden aikana torjunut Jere Parviainen. Parviainen oli runkosarjan paras torjuja, ja pysäytti kiekkoja 92,28 prosentin varmuudella. Sama mies on ollut myös paras vähintään kaksi ottelua pelannut maalivahti pudotuspeleissä. Kiekot ovat pysähtyneet neljän hänen pelaamansa pudotuspeliottelun aikana peräti 96,34 prosentin varmuudella.

KoMu oli runkosarjassa kolmanneksi eniten maaleja päästänyt joukkue, joskin joukkue viimeistelikin neljänneksi eniten maaleja. Tämä näkyi myös välierissä, jossa siis viimeisteltiin kolmessa ottelussa yhteensä 32 maalia. Puolivälierässä pedersöreläistä IFK Lepplaxia vastaan mustasaarelaiset päästivät ja tekivät osumia niin ikään runsaasti. Kummassakin KoMun voittoon päättyneessä ottelussa viimeisteltiin kymmenen osumaa: ensimmäisen puolivälierän KoMu voitti 7-3 ja toisen 6-4.

KoMun maali-iloittelut näkyvät siinäkin, että joukkueen pelaajisto miehittää pudotuspelien pistepörssin seitsemästä ensimmäisestä sijasta peräti viittä. Hurjimmassa iskussa pudotuspeleissä on ollut ex-Sport Jani Kiviniemi, joka on haalinut kasaan 15 tehopistettä viidessä ottelussa. Kolmen kärkeen mustasaarelaisista mahtuvat myös Jesse-Samuli Östring (5+7) ja Joni Jaakkola (7+2).

Seitsemän joukkoon mahtuu kaksi kruunupyyläistä, jotka ovat pelanneet mustasaarelaisia yhden ottelun vähemmän. Kronan Joni Laukkonen on pudotuspelien pistepörssin sijalla neljä (6+3) ja Matti Toskala sijalla kuusi (2+6).

Erikoistilanteissa kummatkin joukkueet ovat onnistuneet hyvin pudotuspeleissä tähän mennessä. Mustasaarelaiset ovat viiden ottelun aikana viimeistelleet seitsemän ylivoimaosumaa, ja kruunupyyläisillä niitä on tilillään viisi neljässä ottelussa.

Alivoimalla kruunupyyläiset ovat kuitenkin olleet parempia. Kronanin verkkoon ei ole vielä tehty ainuttakaan ylivoimaosumaa pudotuspelien aikana. Kruunupyyläiset ovat tappaneet 32 alivoimaminuuttia ilman takaiskuja.

Finaalin lopputulemaan vaikuttaa väistämättä sekin, että Rautaliigan pelaajat joutuvat olemaan toisinaan poissa omien arkimenojensa takia, ja loukkaantumisiakin tiiviissä ottelutahdissa voi tulla; sekä puolivälierät että välierät pelattiin yhdessä viikonlopussa. Näin ollen ykköskokoonpanon saaminen jalkeille ei ole itsestäänselvyys, vaikka pelataan sarjan voitosta.

Finaalissa avainasemassa tulee olemaan se, pystyykö KoMu mättimään maaleja samaan tahtiin kuin aiemminkin. Kronanilta löytyy riittävä arsenaali vastaamaan maalintekokilpailuun, mutta mikäli kruunupyyläiset onnistuvat nollaamaan mustasaarelaisen hyökkäyspelin, jäänee Rautaliigan voitto jo lauantaina Kruunupyyhyn.

Finaalisarja aloitetaan poikkeuksellisesti alempana runkosarjassa sijoittuneen KoMun kotijäällä, jonka jälkeen karavaani siirtyy Kruunupyyhyn Cronehovetiin. Finaalisarja pelataan paras kolmesta -systeemillä, eli kahdella voitolla irtoaa mestaruus. Mikäli kahden ensimmäisen ottelun aikana ei saada ratkaistua mestaria, pelataan kolmas ja ratkaiseva ottelu sunnuntaina Kruunupyyssä.

Voittajalla on mahdollisuus karsia paikasta Suomi-sarjaan, mutta kummallakaan joukkueista ei ole halukkuutta sarjanousuun. Näin ollen otteluparissa ei pelata enää jatkopelipaikoista, vaan pelkästään alueen mestaruudesta.

Finaalin aikataulu:

9.3. KoMu HT – IKK 19.00

10.3. IKK – KoMu HT 17.00

11.3. IKK – KoMu HT 17.00 (Tarvittaessa)