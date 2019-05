Rallicrossin SM-sarja käyntiin lauantaina Jalasjärvellä

Rallicrossin SM-sarjan avausosakilpailu ajetaan lauantaina 25. toukokuutta Jalasjärvellä Murtoharjun radalla.

Sekä Supercareissa että SRC-luokassa on parikymmentä osanottajaa. Eniten kuljettajia on autokrossissa, jossa on mukana kolmisenkymmentä kilpailijaa.

Rallicrossin SM-sarjassa on kaudella 2019 kaikkiaan viisi osakilpailua. Jalasjärven avauskisan jälkeen ajetaan Joensuussa, Kurikan Jurvassa, Kouvolassa ja viimeisenä Honkajoella.

Viime kaudella mestaruuden voittivat Henri Haapamäki (SRC), Juha Rytkönen (autokrossi) sekä Ari Perkiömäki (supercar).

Alkuerät ajetaan lauantaina kello 10. Semifinaalien ohjeellinen aloitusaika on noin kello 15, ja lopullista paremmuuttaan kuskit pääsevät ratkomaan finaaleissa noin kello 16:sta lähtien.